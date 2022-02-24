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Команда Казахстана по баскетболу продолжит борьбу за путевку на Кубок мира-2023

24 Февраля 2022 14:20
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Команда Казахстана по баскетболу продолжит борьбу за путевку на Кубок мира-2023

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 февраля в городе Тегеран на арене «Азади Баскетбол Холл» состоится первая встреча мужской Национальной сборной Казахстана по баскетболу с главным фаворитом и соперником в группе в рамках квалификации на Кубок Мира 2023 года - сборной Ирана. Начало матча в 19:30 по столичному времени. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

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Мужская сборная Ирана по баскетболу — Национальная баскетбольная команда, представляющая Иран на международных турнирах по баскетболу 5х5. Является членом ФИБА с 1947 года.

Сборная Ирана имеет богатый опыт участия в международных турнирах. Команда трижды участвовали на Олимпийских играх, первый раз еще в далеком 1948 году и дважды уже в этом столетии в 2008 году и на последних играх 2020 в Токио. Особых результатов на Олимпиаде иранцы не продемонстрировали, проиграв все свои игры на последних двух своих олимпийских турнирах, но уже сам факт участия говорит о многом.

Наши иранские соперники заметно обходят сборную Казахстана в рейтинге ФИБА. Иран на данный момент находится на 23-й строчке в мировом рейтинге ФИБА и на 2-й в Азии. Казахстанская команда после двух побед над Сирией поднялась на две позиции выше, на 70-ю строчку в мире, а в Азии обошли Катар и сейчас занимают 11 место в рейтинге.

Иранская сборная изначально была фаворитом в нашей группе. На первом окне, в то время когда казахстанцы играли два матча против Сирии, иранская команда провела две игры против Бахрейна, одну на выезде и одну дома. В обеих этих встречах Иран добился двух уверенных побед. У наших соперников, также, как и у нашей сборной, две победы в двух матчах, но более крупные разницы в счете позволяют им на данный момент возглавлять группу «D». Таким образом, победитель предстоящей встречи займет единоличное первое промежуточное место в группе.

Матч состоится в четверг 24 февраля, в Тегеране на арене «Азади Баскетбол Холл», начало в 19:30 по столичному времени. Вся информация о матче, составы команд, новости, фото и видео отчеты, а так же статистика будут опубликованы в Матч-центре. Онлайн-трансляция игры будет доступна на главной странице сайта НОК.


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#Спорт   #Иран   #Баскетбол  
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