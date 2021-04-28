Команда Казахстана по академической гребле выступит на турнире в Японии

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по академической гребле проводит учебно-тренировочные сборы в Кыргызстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Наши спортсмены проводят подготовку к Азиатскому региональному отборочному турниру на Олимпиаду в Токио.

Согласно плану отборочный турнир стартует 5 мая и продлится до 7 мая. Соревнования будут проходить на территории объекта Sea Forest Waterway, там же, где через два месяца состоятся Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие четыре спортсмена из Казахстана. Александр Афанасьев (Туркестанская область) Светлана Германович (Карагандинская область) Анастас Шашков (Карагандинская область) Владислав Яковлев (Туркестанская область) Для участия в турнире казахстанские гребцы вылетят в Японию 30 апреля.

