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    14:02, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Команда Казахстана по академической гребле выступит на турнире в Японии

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    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по академической гребле проводит учебно-тренировочные сборы в Кыргызстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Наши спортсмены проводят подготовку к Азиатскому региональному отборочному турниру на Олимпиаду в Токио.

    Согласно плану отборочный турнир стартует 5 мая и продлится до 7 мая. Соревнования будут проходить на территории объекта Sea Forest Waterway, там же, где через два месяца состоятся Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие четыре спортсмена из Казахстана. Александр Афанасьев (Туркестанская область) Светлана Германович (Карагандинская область) Анастас Шашков (Карагандинская область) Владислав Яковлев (Туркестанская область) Для участия в турнире казахстанские гребцы вылетят в Японию 30 апреля.

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