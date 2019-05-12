Команда Казахстана одержала первую победу на мировых пляжных играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана одержала первую победу на мировых пляжных играх, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В третий игровой день, команда Казахстана по пляжному футболу смогла одержать победу над командой Норвегии. Игра закончилась со счетом 5:1.

Отметим, что первый гол в собственные ворота забил норвежский полузащитник Том Кристоферсен.

Мировые пляжные игры, квалификационный турнир. Казахстан - Норвегия 5:1.

Голы: Кристофферсен, Тюльпа, Муралинов (2), Демешко, Сальвесон.