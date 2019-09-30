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Команда Казахстана не добралась до финиша на ЧМ по велоспорту

30 Сентября 2019 00:01
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Команда Казахстана не добралась до финиша на ЧМ по велоспорту

ЙОРКШИР. КАЗИНФОРМ - В Йоркшире, Великобритания, в рамках чемпионата мира по велоспорту на шоссе состоялась групповая гонка. Ни один представитель команды Казахстана до финиша не добрался, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.

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Стоит сразу отметить, что на финиш из 197 участников добрались всего 46 гонщиков. Во многом на многочисленные сходы повлияла плохая погода - в Йоркшире во время гонки шел ливень. Также по ходу дистанции состоялись завалы.

Команда Казахстана в полном составе не смогла завершить свое выступление. Ее представляли Алексей Луценко, Дмитрий Груздев, Юрий Натаров, Жандос Бижигитов, Евгений Гидич. В итоге первое место занял датчанин Мадс Педерсен. Вторым на финише был итальянец Маттео Трентин. Замкнул тройку лучших Штефан Кюнг из Швейцарии.

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Ключевые слова: Спорт,
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