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28.09.2019 17:34
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Команда Казахстана не добралась до финиша на ЧМ по велоспорту
ЙОРКШИР. КАЗИНФОРМ - В Йоркшире, Великобритания, в рамках чемпионата мира по велоспорту на шоссе состоялась групповая гонка. Ни один представитель команды Казахстана до финиша не добрался, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.
Стоит сразу отметить, что на финиш из 197 участников добрались всего 46 гонщиков. Во многом на многочисленные сходы повлияла плохая погода - в Йоркшире во время гонки шел ливень. Также по ходу дистанции состоялись завалы.
Команда Казахстана в полном составе не смогла завершить свое выступление. Ее представляли Алексей Луценко, Дмитрий Груздев, Юрий Натаров, Жандос Бижигитов, Евгений Гидич. В итоге первое место занял датчанин Мадс Педерсен. Вторым на финише был итальянец Маттео Трентин. Замкнул тройку лучших Штефан Кюнг из Швейцарии.
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