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    02:18, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Команда Карагандинской области стала призером республиканского турнира по кокпару

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Команда карагандинских артистов Qaraģandy стала третьей в республиканских соревнованиях по кокпару «Өнер көкпары», которые прошли на ипподроме «Бестобе» под Таразом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В первом туре карагандинские кокпаристы соревновались с командой «Құлагер» из Шымкента и проиграли со счётом 2:1. Затем представители шахтерской столицы сразились с «Әулие ата» из Тараза и выиграли хозяев поля со счётом 3:1. Два из трёх голов забил капитан Ерик Тезекбаев и один гол - Данияр Дуйсенбаев.

    В борьбе за третье место Qaraģandy обыграла алматинцев с результатом 4:1. Опять голы забили Ерик Тезекбаев (три) и Данияр Дуйсенбаев (один).

    Напомним, турнир по кокпару среди артистов проводился впервые. Организатор соревнований - Ассоциация национального спорта РК. Координатор проекта - Досымжан Танатаров, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии талантливой молодёжи.


    В турнире приняли участие знаменитости Караганды, Шымкента, Алматы, Нур-Султана. Среди участников были композитор Бауыржан Есебаев, актёр Мадияр Серикбаев, кинозвезда Тауекел Муслим, победитель проекта «Голос Казахстана» Шахризат Сейдахмет, певцы Баглан Абдраимов, Серик Ибрагимов и другие.

    Республиканский турнир по кокпару посвящен 30-летию Независимости Казахстана и 175-летию со дня рождения народного поэта Жамбыла Жабаева.


    Теги:
    Спорт Кокпар Культура 30 лет Независимости Жамбылская область Карагандинская область Общество
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