Команда из Казахстана примет участие в хоккейном турнире в Казани
КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - С 14 по 17 января в столице Татарстана пройдет любительский турнир среди команд исламских стран и Республики Татарстан «Kazan Hockey Cup». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.
Всего в турнире участвуют 12 команд. Казахстан на международном первенстве представит команда «Өскемен», которая выступит в группе В. Соперниками наших любителей станут команды Туркменистана, Кыргызстана и Татарстана.
В состав команды вошли бывшие профессиональные хоккеисты, а также экс-игроки сборной Казахстана:
Вратари: Сергей Вербицкий, Владислав Нурек
Защитники: Евгений Мазунин, Темирлан Курсакбаев, Ернур Хасенов, Евгений Фадеев, Сергей Мирошниченко
Нападающие:Ерлан Можанов, Талгат Жайлауов, Омар Жаксылык, Серик Шидеринов, Алексей Самусенко, Жан Сембигазыев, Вадим Рифель, Алмас Тлеубаев, Александр Вологодский, Максим Худяков, Андрей Огородников
Главный тренер – Андрей Райский
Тренер – Ерлан Елтаев
Расписание матчей в группе В:
14 января, 23:00 – Кыргызстан – Казахстан
15 января, 21:30 – Татарстан – Казахстан
16 января, 18:00 – Казахстан - Туркменистан