Команда из Казахстана примет участие в хоккейном турнире в Казани

13 Января 2023, 22:49

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - С 14 по 17 января в столице Татарстана пройдет любительский турнир среди команд исламских стран и Республики Татарстан «Kazan Hockey Cup». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

Всего в турнире участвуют 12 команд. Казахстан на международном первенстве представит команда «Өскемен», которая выступит в группе В. Соперниками наших любителей станут команды Туркменистана, Кыргызстана и Татарстана.

В состав команды вошли бывшие профессиональные хоккеисты, а также экс-игроки сборной Казахстана:

Вратари: Сергей Вербицкий, Владислав Нурек

Защитники: Евгений Мазунин, Темирлан Курсакбаев, Ернур Хасенов, Евгений Фадеев, Сергей Мирошниченко

Нападающие:Ерлан Можанов, Талгат Жайлауов, Омар Жаксылык, Серик Шидеринов, Алексей Самусенко, Жан Сембигазыев, Вадим Рифель, Алмас Тлеубаев, Александр Вологодский, Максим Худяков, Андрей Огородников

Главный тренер – Андрей Райский

Тренер – Ерлан Елтаев

Расписание матчей в группе В:

14 января, 23:00 – Кыргызстан – Казахстан

15 января, 21:30 – Татарстан – Казахстан

16 января, 18:00 – Казахстан - Туркменистан