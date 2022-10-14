14 Октября 2022, 03:00

Команда «Атырау» по волейболу завоевала Кубок РК

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Команда «Атырау» завоевала Кубок Республики Казахстан по волейболу среди мужских сборных. Финальный турнир был посвящен памяти заслуженного тренера республики Мамаша Омарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На финальном этапе команда «Атырау» встретилась с алматинским «Буревестником». Одержав победу со счетом 3:2 атырауские волейболисты стали чемпионами. Алматинский «Буревестник» стали обладателями серебряной медали, «бронза» досталась «Павлодару».



« Сегодняшний успех волейбольной команды «Атырау» - большой повод для радости. Ребята ежегодно вкладывают в копилку области немало наград. Это приятно и этим надо гордиться. Победами вы вносите несоизмеримый вклад в воспитание в современной молодежи силы духа, патриотизма. Мы рады, что подрастающее поколение берет с вас пример, все активнее занимаясь спортом. В том числе в регионе растет и число молодых людей, которые увлекаются волейболом, следуя вашему примеру, ведут здоровый образ жизни. В области увеличивается и число спортсменов, которые добиваются успехов на чемпионатах страны, мира. И ваша победа - это наш общий праздник», - сказал на церемонии награждения аким области Серик Шапкенов.

В Кубке РК, который прошел в Атырау, приняли участие 8 команд из разных регионов страны. Волейбольная команда «Атырау» до этого была 6-кратной обладательницей Кубка РК.