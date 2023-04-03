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Команда «Astana Qazaqstan Team» приняла участие в велогонке «Тур Фландрии»

Автор:  
Арнур Рахимбеков
3 Апреля 2023, 04:36
Команда «Astana Qazaqstan Team» приняла участие в велогонке «Тур Фландрии» Фото: astanafans.com

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В бельгийской Фландрии состоялась велогонка «Тур Фландрии» (Ronde van Vlaanderen), в которой приняли участие казахстанские спортсмены, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнование велогонщиков «Тур Фландрии» впервые было организовано в 1913 году бельгийской спортивной газетой Sportwereld. В то время издатели газет и журналов часто устраивали велосипедные гонки для продвижения своих публикаций.

Велогонка, проходящая в 107-й раз во фламандском регионе Бельгии, включает в себя участки с брусчаткой, множество холмов и подъемов. В этом году пелотону (основная группа гонщиков в спортивной гонке, прим. ред.) предстояло проехать 273,4 километра.

Команда «Astana Qazaqstan Team» также приняла участие в «Туре Фландрии». Заявленный состав команды: Евгений Федоров, Евгений Гидич, Дмитрий Груздев, Глеб Сырица, Мартин Лаас, Игорь Чжан, Нурберген Нурлыхасым.

По результатам соревнований среди мужчин, казахстанец Евгений Федоров занял 63-е место, уступив победителю 11 минут 23 секунды.

Выиграл соревнование Тадей Погачар из Словении. Победителем велогонки среди женщин стала бельгийка Лотте Копецки, выигравшая эту гонку во второй раз.


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