Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Команда «Астана» примет участие в итальянской многодневке

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
22 Марта 2022, 10:06
Команда «Астана» примет участие в итальянской многодневке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда «Astana Qazaqstan Team» совместно с тремя гонщиками континентальной команды «Astana Qazaqstan Development Team» примет участие в итальянской многодневной гонке «Международная неделя Коппи-Бартали», которая пройдет в период с 22 по 26 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Пресс-служба опубликовала на официальном сайте велокоманды с остав велогонщиков на многодневную гонку: Антони Нибали (Италия), Винченцо Нибали (Италия), Нурберген Нурлыхасым (Казахстан), Джанмарко Гарофоли (Италия, континентальная команда), Хуан Карлос Лопес (Колумбия, континентальная команда), Харольд Мартин Лопес (Эквадор, континентальная команда).

Спортивный директор в гонке: Джузеппе Мартинелли (Италия).


Спорт   Италия   Велоспорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана