Команда «Astana – Premier Tech» выступит на велогонке в Бельгии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Astana – Premier Tech» выступит на бельгийской классической гонке «Схелдепрейс», которая пройдет 7 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Состав команды: Глеб Брусенский (Казахстан), Евгений Федоров (Казахстан), Евгений Гидич (Казахстан), Дмитрий Груздев (Казахстан), Бенжамин Перри (Канада), Артем Захаров (Казахстан). Спортивные директора: Стив Бауэр (Канада), Стефано Занини (Италия), Дмитрий Муравьев (Казахстан).

Схелдепрейс или Приз Шельды (нидерл. Scheldeprijs) — ежегодная шоссейная однодневная, проводящаяся в бельгийской провинции Антверпен. Впервые состоявшаяся в 1907 году[1], это самое старое из ныне существующих велосипедных событий во Фландрии, безумно велосипедной северной части Бельгии. Её проведение прерывалось только 7 раз во время обеих мировых войн и 2012 году она праздновала своё 100-е издание.