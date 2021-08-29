Команда Astana-Premier Tech выступит на Международной велогонке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пока заключительный Гранд-тур сезона «Вуэльта Испании» входит в свою решающую фазу, команда Astana – Premier Tech продолжает участвовать и в других гонках. Так, в период с 30 августа по 5 сентября казахстанско-канадская команда выступит на многодневной гонке «Тур Бенилюкса», где постарается реализовать несколько возможных сценариев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

После не самого удачного выступления на «Тур де Франс», во многом связанного с проблемами с желудком, Якоб Фульсанг возвращается в гонки, чтобы начать вторую часть сезона.

«Финальная часть «Тур де Франс» оказалась не такой, как я хотел или надеялся. На Олимпийских Играх я чувствовал себя намного лучше, но и там мне хотелось добиться другого результата, нежели получилось. Но, я оставил это позади себя, восстановился, провел время с семьей, набрался сил и провел хорошую тренировочную подготовку к финальной части сезона. «Тур Бенилюкса» – это моя первая гонка после Олимпиады, так что я буду оценивать ситуацию день за днем, постепенно возвращаясь в гоночный ритм. Но, если появится какой-то шанс проявить себя, и мое самочувствие позволит, я конечно же попробую что-то предпринять», – говорит Якоб Фульсанг.

Команда Astana – Premier Tech приезжает на «Тур Бенилюкса» с сильным составом, который может проявить себя практически на каждом из семи этапов.

Чемпион Италии в «разделке» Маттео Собреро особенно настраивается на второй этап многодневки – 11-километровую индивидуальную гонку. Самуэле Баттистелла, который до этого выступит на «Классике Бретани», попробует проявить себя в общем зачете, Уго Уль будет атаковать в отрывах, а Фабио Феллине и Евгений Гидич планируют попробовать свои силы в спринтах.

«На этапах, которые будут подходить нашим гонщикам, мы постараемся сделать максимум возможного. Например, на «разделке» на втором этапе. Что касается Якоба Фульсанга, то он возвращается после «Тур де Франс» и Олимпиады, и своих проблем с желудком, так что посмотрим, как он будет входить в гоночный ритм. Самуэле продемонстрировал свою готовность на «Арктической Гонке Норвегии», так что мы рассчитываем на него и здесь. У нас хороший и сбалансированный состав, но, конечно, на этой гонке будет очень много сильных команд, которые будут готовиться к чемпионату Европы и мира, так что нас ждет непростая неделя», – говорит Джузеппе Мартинелли, спортивный директор.

Тур Бенилюкса (30 августа – 5 сентября).

Состав команды: Самуэле Баттистелла (Италия), Фабио Феллине (Италия), Якоб Фульсанг (Дания), Евгений Гидич (Казахстан), Дмитрий Груздев (Казахстан), Уго Уль (Канада), Маттео Собреро (Италия).

Спортивные директора: Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия).