Команда АО «Казинформ» победила на соревнованиях по волейболу «БАҚ лига»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда АО «Казинформ» стала победителем на соревновании по волейболу среди представителей СМИ «БАҚ лига», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования стартовали 15 июня. В турнире приняли участие 8 команд: МИА «Казинформ», «Седьмой канал», «2-бап. Цензура», Atameken business channel, Qazaqstan TV, Qazaq radiolary, «Қазмедиа орталығы» и Агентство «Хабар».

В финале в упорной борьбе команда МИА «Казинформ» обыграла команду агентства «Хабар». Соревнования продлились в три партии. В первой партии победу праздновала команда Агентства «Хабар», во второй партии АО «Казинформ» оказалось сильнее противника. В третьей решающей партии АО «Казинформ» обыграла соперника со счётом 15:12 и завоевала победу.

По итогам соревнований первое место заняла команда АО «Казинформ», второго места удостоена команда Агентства «Хабар» и третье место заняла команда Qazaq radiolary.

Ранее сообщалось, что в столице начался первый сезон турнира по волейболу среди представителей СМИ «БАҚ лигасы». Этот сезон соревнований был посвящен памяти мэтра казахстанской телевизионной журналистики Нуртлеу Имангалиулы.

Организаторами соревнований выступили РТРК Qazaqstan, Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева и Федерация волейбола Казахстана.

«Конечно, Евразийский университет всегда поддерживает такие полезные начинания. Плюс турнир посвящен памяти известного тележурналиста Нуртлеу Имангалиулы, который всегда выступал за здоровый образ жизни. Очень важно, чтобы и наша молодежь всегда была в форме. В свое время Нуртлеу ага в качестве тележурналиста поднял очень многие проблемные вопросы, реализовал множество телепроектов. Это должно стать для сегодняшней молодежи большой мотивацией. Человек всегда может реализовать то, что задумал. Мы с ним в свое время общались, было когда и спорили по некоторым вопросам, он человек, который всегда думал о своем народе, о молодежи. Мы всегда должны чтить память таких людей», - сказал проректор ЕНУ имени Л. Гумилева Дихан Камзабекулы.



