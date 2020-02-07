Коляска должна стать лишь средством для передвижения - Ерлан Адильбеков о своем спортивно-реабилитационном центре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стать героем не только для себя, но и для других. Такую судьбу выбрал для себя Ерлан Адильбеков - инвалид первой группы, который занимается реабилитацией людей после травмы позвоночника, ДЦП и инсульта.

Передвигаться самостоятельно без чужой помощи для большинства людей - обычный образ жизни. Но для некоторых людей – это труд ежедневный и непростой. Ерлан Адильбеков в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал о том, как люди с особыми потребностями могут не только быть самостоятельными, но и успешно поддерживать других.

В июне 2019 года Ерлан Адильбеков открыл спортивно-реабилитационный центр «Start» для людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Эта идея родилась еще в 2007-2010 годах.

«В 2018 году летом в пилотном режиме я открыл центр на три месяца. Мы примерно поняли систему, как должно это работать. Я сам имею большой опыт в реабилитации и адаптации человека в подобных ситуациях, так как проходил этот путь сам. До нового года у нас в центре получали лечение около 20 человек, рядом с некоторыми находились свои сиделки. Полностью на свои сбережения я открыл этот центр: оборудовал спальными кроватями, стульями и столами, спортивной техникой. В стране достаточно центров, куда можно поехать. После 12 дней тебя выписывают. Нет смысла заниматься реабилитацией 12 дней. За этот короткий период можно получить уколы и другие медикаменты. А чтобы вылечиться необходимо интенсивно и регулярно заниматься лечебной физической культурой», - рассказал владелец реабилитационного центра.

Родился Ерлан Адильбеков Семипалатинске, а в 2013 году переехал в столицу.

2002 год запомнился ему надолго. Во время купания в небольшой речке Ерлан сломал себе два шейных позвонка. Вынырнуть из воды сам уже не мог. В больнице врачи поставили диагноз - перелом двух шейных позвонков. У молодого человека были полностью парализованы руки и ноги. Семья стала опорой Ерлану Адильбекову в трудный момент. Младший брат всегда рядом и всячески оказывает поддержку.

«Первые шесть лет я лежал - вообще не садился в коляску. Раньше у меня была цель – научиться сидеть в коляске, отучиться и уехать в столицу. Я достиг своей цели –дистанционно получил образование по специальности «Программист-техник». Два с половиной года я учился в колледже, получил диплом. Потом работал в электронном правительстве, открыл ИП, занимался государственными закупками и тендерами», - рассказал Ерлан. Уже позже он решил поделиться тем опытом, который обрел сам во время реабилитации и создал реабилитационный центр.

Центр выполняет несколько задач – это физическая реабилитация людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, оказание помощи при поступлении в высшие или средне-специальные учебные заведения, проведение разных тренингов, а также помощь в трудоустройстве в сотрудничестве с местными исполнительными органами.

В спортивно-реабилитационном центре есть все необходимое: тренажерные залы, комнаты для массажа, для стирки и готовки, также имеются отдельные комнаты для проживания. В каждой комнате предусмотрены кровати на 3-4 человек, столы и стулья, санузел. В центре даже есть своя сиделка, которая может приготовить еду, накормит, поможет при необходимости. У всех пациентов разная диета, поэтому каждый питается тем, что ему положено, либо по выписке врача, диетолога.

«Утром в спортивном зале вместе с тренерами они занимаются лечебной физической культурой. Два раза в день проводятся индивидуальные занятия с инструктором. Помимо этого у нас можно пройти массаж. Также в центре имеется свой тренажерный зал. К нам приезжают из разных регионов - Павлодара, Экибастуза, Кызылорды, Актау, Атырау, Семея, Алматы, Балхаша, Кокшетау, Караганды. В основном к нам приходят люди с тремя диагнозами: травма позвоночника, ДЦП и после инсульта. К примеру, после инсульта людей не берут в тренажерный зал. У них одна сторона полностью парализована, поэтому мы работаем с каждым пациентом индивидуально. К нам приезжают такие люди, кто уже отлежался в больнице, получил необходимое лечение и теперь нуждается в ЛФК. Пациенты оплачивают 120 тысяч тенге в месяц. В эту сумму входит проживание и лечение», - пояснил Ерлан Адильбеков.

Упорный труд и усердие нашего героя дают свои первые результаты. Ерлан Адильбеков поделился мотивирующими историями своих пациентов.

«Из Алматы к нам приезжала женщина. Два раза перенесла инсульт, сидела в коляске. За четыре месяца мы поставили ее на ноги. Теперь она передвигает самостоятельно с тросточкой. Буквально на днях мы большой семьей провожали ее в Алматы. Она не сдается и планирует приехать через месяц, чтобы полностью встать на ноги.

Парнишка у нас был. Ему 21 год. После травмы у него рука была парализована. В нашем центре благодаря работе инструкторов он уже выполняет упражнения своими руками. Это результат за три месяца», - воодушевленно рассказал основатель спортивно-реабилитационного центра.

Те, кто приезжает в спортивно-реабилитационный центр, повторно хотят продолжить в нем лечение. По мнению Ерлана Адильбекова, когда вкладываешь душу в любимое дело – результат виден налицо. Именно поэтому все те, кто лечится, живет в этом центре, приезжает снова за очередной дозой тепла и энергии, которая чувствуется здесь даже в стенах центра. Невероятный результат за несколько месяцев лечения мотивируют остальных активно трудиться и получать особое лечение. Самое значимое для них - это результат.

«Были люди, кто помогал нам техникой, мебель подарили. Девушка, например, брусья заказала. А сейчас нам необходимы тренажеры. С этой целью я запускаю краудфандинг на приобретение дополнительного оборудования в виде тренажеров, мебели и организационной техники. За шесть месяцев нашей работы, опыт показал, что такой центр необходим стране. Он будет служить неким трамплином во время адаптации в подобной ситуации», - отметил Ерлан Адильбеков.

С миру по нитке или краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги на какой-то определенный проект с помощью специальных интернет-площадок. На сегодня собрано 203 тысячи 300 тенге из необходимых полутора миллионов тенге. Осталось 20 дней для реализации проекта. Ерлан Адильбеков не теряет надежду. Он уверен, что его услышат, люди поддержат и помогут приобрести оборудование.

На собранные средства Ерлан Адильбеков хочет открыть комнату для развития мелкой моторики рук. Также планирует оборудовать отдельную комнату для развлечений: караоке, шахматы, шашки, книги, настольные игры. Все это делается с целью, чтобы люди могли почувствовать теплую домашнюю атмосферу.

«К нам приезжают разные люди разного возраста. Я индивидуально беседую с каждым пациентом. Постоянно говорю им: «Живите сегодняшним днем. Не прячьтесь дома. Есть те, кто лежит дома и ждет чуда: когда же я встану на ноги. На ноги встану и женюсь, поеду в другую страну. Я им говорю, что не нужно ждать этого момента. Действуйте сейчас».

Ерлан Адильбеков отметил, что может привести много примеров, когда девушка с особыми потребностями, передвигаясь на коляске, жила полноценно и вышла замуж. По его мнению, если у человека есть желание и стремление, то он может найти работу, заниматься спортом, любым творчеством, путешествовать и развивать бизнес. И инвалидное кресло не является препятствием в этом.

«Меня вдохновляет работа. Я не могу сидеть на одном месте, привык всегда быть в движении. Мне сейчас нравится то, чем я занимаюсь. Когда видишь результат, прогресс у человека - на душе становится так тепло и хорошо, потому что ты чувствуешь, что помог, был полезен», - рассказал Ерлан Адильбеков.

На выходных жители центра расходятся по своим родственникам. Из тех, кто остается в центре, не просто отдыхает, а дружно общаются, беседуют за дастарханом, проводят время вместе, празднуют дни рождения.

«У меня травма спинного мозга. С 14 января я прохожу лечение в этом центре. Здесь мне все нравится. Заметила, что появилась уверенность в себе. В столице нет таких спортивно-реабилитационных центров. В социальной сети на странице Instagram я узнала об этом центре и сразу же записалась. Лечебная физическая культура - это самое необходимое для нас. Что мне нравится - мы два раза в день занимаемся, получаем массаж. Движение, спорт, активность помогают бороться с болезнью. Спасибо Ерлану, что открыл такой центр! Я приехала на месяц. Но мне тут все нравится, хочу остаться еще на полгода», - выразила свою благодарность жительница столицы Гульмира Шаймаганбетова.

Каждый новый день – это возможность для Ерлана осуществить свою мечту. На сегодня его главная цель – приобрести необходимые оборудования для своего центра, который стал его вторым домом. Несмотря на свое положение, он старается создать все условия для пациентов, чтобы каждый почувствовал уют и постарался изменить свою судьбу. Его история может вдохновить многих людей, ведь Ерлан Адильбеков - яркий образец человека с верой в себя и в свои возможности.