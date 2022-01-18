Колоссальная нагрузка идет на сеть ПМСП – замруководителя акмолинского облздрава

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Акмолинской области работает 870 инфекционных коек, однако из-за ухудшающейся эпидситуации медиками региона уже принято решение - из имеющегося в запасе коечного фонда поэтапно увеличить количество коек до 1100. О том, как проходит госпитализация больных КВИ, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Нурлан Шагиров.

На сегодняшний день Акмолинская область находится в «красной» зоне. В регионе увеличивается число ежедневных обращений в сеть ПМСП.

«На сегодняшний день у нас действует 870 инфекционных коек, из них занято 420. Среди них 24 пациента – тяжелых, то есть из 105 коек реанимации у нас занято 24. При этом количество поступающих в стационары увеличивается. Если на прошлой неделе было 286 пациентов, то за выходные мы пришли к цифре в 420. Занято коечного фонда 48%. На сегодняшний день из 15 ковидных коек в многопрофильной областной детской больнице занято пять. Поступают туда дети, которые страдают средними и тяжелыми формами болезни», - поделился спикер.

По словам Н. Шагирова, появилась большая обращаемость акмолинцев в кабинеты-фильтры.

«Колоссальная нагрузка идет на сеть ПМСП. Алгоритм действий у нас такой: все, кто температурит, имеет кашель, катаральные явления верхних дыхательных путей, на уровне поликлиники перенаправляются в фильтры. Там у них берется ПЦР-тест, им назначается лечение, они обеспечиваются бесплатными лекарствами, им выписываются больничные листы. Если есть признаки пневмонии, больной направляется на КТ или рентген легких. Далее решается вопрос с госпитализацией. Хочется подчеркнуть, что в кабинетах-фильтрах тоже не должно быть скученности: дети, беременные должны приниматься отдельно, поток должен регулироваться», - пояснил Н. Шагиров.

Как отметил замруководителя облздрава, кроме фильтров, на базе каждой поликлинике есть и мобильные бригады, которые осуществляют выезд непосредственно на дом к больному. Медработники, облаченные в ПЧК, замеряют у пациента температуру, производят ПЦР-тестирование, измеряют сатурацию – она должна быть выше 96.

«Эта волна КВИ – пятая по счету. Но по сравнению с предыдущими она протекает более-менее легко. Среди симптомов - болезненность суставов, кашель, насморк, у некоторых людей проявляется диарейный синдром. Но больше всего страдают люди с сопутствующими заболеваниями, такими, как сахарный диабет, ожирение, высокое артериальное давление и т.д.», - добавил спикер.

В связи с ухудшающейся эпидситуацией управлением здравоохранения Акмолинской области принято решение поэтапно увеличить из резерва количество инфекционных коек в регионе до 1100.

«Мы уже более двух лет живем в условиях пандемии. Люди должны понять, что только от них самих зависит их здоровье и здоровье окружающих. И здесь, кроме вакцинации, нужно не забывать носить медицинские маски, пользоваться антисептиком, периодически обрабатывать руки и как можно меньше посещать людные места», - обратился напоследок к акмолинцам Н. Шагиров.