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    21:04, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Колонны из 250 автомобилей сопроводили патрульные СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с утра господствует непогода, закрыты дороги, полицейские просят людей не покидать населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, патрули несут усиленную службу на автодорогах области. На трассах республиканского значения в круглосуточном режиме находятся 16 автопатрулей. Они оказывают всю необходимую помощь людям, оказавшимся в снежном плену.

    «Сотрудники патрульной полиции централизовано сопроводили колонны автомашин в количестве 253 единиц. В дневное и вечернее время организован выезд водителям, приехавшим в Петропавловск из соседних населенных пунктов. Сейчас видимость на трассах нулевая. Прошу всех ответственно относиться к предостережениям ЧС и не покидать пределы населенных пунктов», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

    Ранее синоптики сообщили, что скорость ветра в Петропавловске достигает 25 метров в секунду. Дороги по области закрыты с 11:30 часов.


    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Транспорт Происшествия Правоохранительные органы
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