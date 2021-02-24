Колонны из 250 автомобилей сопроводили патрульные СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с утра господствует непогода, закрыты дороги, полицейские просят людей не покидать населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, патрули несут усиленную службу на автодорогах области. На трассах республиканского значения в круглосуточном режиме находятся 16 автопатрулей. Они оказывают всю необходимую помощь людям, оказавшимся в снежном плену.

«Сотрудники патрульной полиции централизовано сопроводили колонны автомашин в количестве 253 единиц. В дневное и вечернее время организован выезд водителям, приехавшим в Петропавловск из соседних населенных пунктов. Сейчас видимость на трассах нулевая. Прошу всех ответственно относиться к предостережениям ЧС и не покидать пределы населенных пунктов», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

Ранее синоптики сообщили, что скорость ветра в Петропавловске достигает 25 метров в секунду. Дороги по области закрыты с 11:30 часов.