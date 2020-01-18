Колонну из ста машин сопроводили полицейские в снежную бурю

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Колонну из сотен автомашин патрульные полицейские сопроводили в снежную ночь на 18 января в столицу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В течение двух дней, 16 и 17 января, на дорогах области сохранялась сложная обстановка, вызванная погодными условиями. Было закрыто движение на трассах практически по всем направлениям. Полицией региона приняты необходимые меры по недопущению дорожно-транспортных происшествий в связи с ухудшением погодных условий.

По информации ведомства, в ночь на 18 января на автодороге «Нур-Султан - Петропавловск» 96 автомашин, 18 из которых грузовые, оказались заблокированы в результате снежного заноса. Чтобы обеспечить водителям безопасный проезд и избежать случаев обморожения, полицейские выстроили автомашины в колонну, привлекли снеугоуборочную технику и сопроводили застрявшие транспортные средства в столицу.

«Ситуация ночью была действительно не из простых. Из-за закрытия трассы и снежных переметов образовалось скопление автотранспорта, всего порядка 100 единиц. В настоящее время обстановка на дорогах стабильная и находится под контролем экипажей патрульной полиции», - рассказал командир батальона патрульной полиции подполковник полиции Азамат Байгазин.

Как добавили в ведомстве, в связи с погодными условиями сотрудники патрульной полиции несут службу в усиленном режиме. На трассах республиканского и областного значения к 23 патрулям введены дополнительные экипажи, выставлены блокпосты на въездах и выездах из населенных пунктов, со всеми водителями проведены профилактические беседы.

«Принятые меры позволили не допустить крупных дорожно-транспортных происшествий, кроме того совместными силами спасательных служб и стражей порядка обеспечена своевременная эвакуация водителей и пассажиров, попавших в снежные заносы», - добавили стражи порядка и призвали водителей быть бдительными, следить за изменениями погодных условий и не игнорировать оповещения о штормовых прогнозах.