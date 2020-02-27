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Колонну из 60 машин сопровождали в непогоду полицейские СКО

27 Февраля 2020 21:42
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Колонну из 60 машин сопровождали в непогоду полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области водители благодарят полицейских, которые сопровождали колонну автомашин в непогоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, поздним вечером 26 февраля, когда в области разбушевалась метель, со стороны границы с Россией, через район М.Жумабаева, ехали 60 автомобилей. Дороги к этому времени уже были закрыты.

«Патрульные полицейские, обслуживающие район, сопроводили колонну из легковушек, «Газелей» и одного рейсового автобуса до границы с Кызылжарским районом. Там их встретил другой наряд и со скоростью 40 километров в час благополучно сопроводил до въезда в Петропавловск», - рассказали в пресс-службе.

Водитель с двадцатилетним стажем Игорь Карнаух рассказал, что они с другом ехали в середине колонны.

«Несмотря на то, что сотрудники напоминали снеговиков, будучи с ног до головы залеплены снегом, с водителями разговаривали вежливо, работали слаженно и быстро. Перед выездом всех участников автоколонны проинструктировали: строго соблюдать интервал. Благодаря фарам и проблесковым маячкам было светло и безопасно. Большое спасибо полицейским: они вели колонну до самого города, рассекая переметы, в итоге все обошлось без происшествий», - сказал И.Карнаух.

На 19:00 часов 27 февраля дороги в области открыли. За исключение трех участков: село Рузаевка – граница Акмолинской области, село Токсан би – граница Акмолинской области, село Саумалколь – село Рузаевка. Информацию распространила служба спасения через мобильное приложение Darmen.

Полицейские и спасатели рекомендуют североказахстанцам воздержаться от дальних поездок на автотранспорте и пеших переходов между населенными пунктами.

Дороги области круглосуточно обслуживают 15 автопатрулей. Общая протяженность маршрутов их патрулирования – 1347 километров. В связи с усложнением погоды весь личный состав батальона - от рядовых патрульных до командиров - работают в усиленном варианте.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт, Безопасность, Погода, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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