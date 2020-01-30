-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Колонну из 514 машин в Нур-Султан сопроводили акмолинские полицейские
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Колонну из 514 автомашин сопроводили акмолинские полицейские в столицу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
«Из-за собравшегося на дорожном полотне снега ограничено движение автотранспортных средств на автодороге «Нур-Султан - Петропавловск». В этой связи полицейскими обеспечено сопровождение автоколонн экипажами батальона патрульной полиции по одной полосе. Главная задача — не только вызволить водителей и их пассажиров из заблокированных участков дорог, но и обеспечить их безопасность», - отметили полицейские.
Организацией построения автоколонн на посту в городе Щучинске руководил лично начальник департамента полиции генерал-майор Арманбек Баймурзин. Главный полицейский области разъяснял водителям правила езды в колонне, напомнил о необходимости соблюдения установленного скоростного режима и интервала между транспортными средствами.
«По состоянию на 29 января на территории Акмолинской области из Щучинска в направлении города Нур-Султана уже сопровождено 514 автомашин. В настоящее время сотрудниками роты патрульной полиции формируется колонна автомашин из столицы до города Кокшетау. Вместе с тем, в снежном плену еще остаются около 400 автомашин: на территории Атбасарского района – 336 единиц, Астраханского – 33, города Степногорска – 17 автомашин», - добавили в ведомстве.
- В столичном Центре поддержки института семьи «Жануя» прошла мини-ярмарка вакансий
- Акмолинцев с сердечным приступом и аппендицитом спасатели доставили к врачам
- В Есильском районе столицы появятся четыре школы и новый детсад
- В Нур-Султане спасатели помогли доставить беременную женщину в родильный дом
- Расчистка всех автодорог из Нур-Султана будет завершена 30 января
- Деньги пассажирам вернут в полном объеме – МИИР РК о билетах в Китай
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана