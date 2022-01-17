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Колонна машин попала в снежный занос вблизи погранпоста в ВКО

17 Января 2022 10:13
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Колонна машин попала в снежный занос вблизи погранпоста в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области по информации ВК филиала «Казгидромет» было объявлено штормовое предупреждение о низовой метели, гололеде и сильных порывах ветра. Населению было рекомендовано не покидать населенные пункты и соблюдать меры предосторожности, передает МИА «Казинфор«» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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В Шемонаихинском районе на автодороге республиканского значения «г. Шемонаиха – граница РФ», вблизи пограничного поста, в снежном плену оказалась колонна машин: 2 микроавтобуса, 6 легковых, 2 грузовых автомобиля и 1 Газель. Спасатели Шемонаихинского района совместно с дорожными службами и местными исполнительными органами оперативно отреагировали на сообщение о помощи. 10 человек, из них один ребенок, были доставлены в пункт обогрева города Шемонаиха, где им была оказана вся необходимая помощь. Вся техника извлечена из снежного заноса, а данный участок автодороги расчищен от снега.

Прежде чем выехать из населенного пункта, населению необходимо уточнить объявлено ли штормовое предупреждение и состояние автодорог. Об этом вы можете узнать, скачав бесплатное мобильное приложение «Дармен». Если вам необходима помощь спасателей - звоните «112».

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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Погода   #МЧС  
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