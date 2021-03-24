Колонна из 500 автомобилей выехала из Щучинска в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 164 автомобиля скопилось на постах «Рубеж» в городе Нур-Султане в связи с ухудшением погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.

По данным Казгидромета с 21:00 часов 23 марта до 21:00 24 марта текущего года ожидается ночью метель, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 15-18 м/с.

В аварийно-спасательных, неотложных работах, патрулировании задействованы личный состав экстренных служб города, в том числе ДЧС города Нур-Султана, МВД РК, местных исполнительных органов, дорожные службы.

Скопление автотранспорта на постах «Рубеж» составляет 135 легковых, 29 единиц грузового автотранспорта, из них:

- в направлении города Щучинск - 40 легковых, 10 грузовых автомобилей;

- в направлении города Караганды - 15 легковых, 7 грузовых автомобилей;

- в направлении поселка Коргалжын - 30 легковых, 5 грузовых автомобилей;

- в направлении города Павлодара - 50 легковых, 7 грузовых автомобилей.

Силами столичных спасателей на данный период времени спасено 18 человек, из них 2 детей, а также 5 единиц техники.

На данный момент в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, гололед, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта из города Нур-Султан на участках автодорог республиканского значения.

«Уважаемые граждане, ДЧС города Нур-Султан убедительно рекомендует не выезжать за пределы города, прислушиваться к оповещению экстренных служб, не выпускать детей на улицу без сопровождения взрослых; не использовать самодельные нагревательные приборы; водителям следует ехать по дороге на безопасной скорости, а также воздержаться от опасных маневров. Следить за информацией об открытии/закрытии дорог вы можете, подписавшись на наш Telegram-канал 112 Nur-Sultan, а также по телефону 112», - призвали в ведомстве.

Как сообщили, в свою очередь, в Министерства по чрезвычайным ситуациям, в 18:00 часов из города Щучинск в направлении Нур-Султана выехала колонна автотранспортных средств в сопровождении сотрудников полиции и дорожных служб (всего сформировано 2 колонны, 500 единиц техники, выезд с интервалом времени 15 минут).