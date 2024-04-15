Коллекция наконечников стрел XIX века пополнила фонды музея Каркаралинска

В Каркаралинском историко-краеведческом музее появилась уникальная коллекция наконечников стрел, датируемых XIX веком. Они выполнены из железа и меди, передает корреспондент агентства Kazinform.

Наконечники стрел в музей сдал местный житель. Они были найдены на месте старого кургана на территории Каркаралинского района.

— Наконечники стрел от 5 до 10 сантиметров. Очень хорошо сохранились, несмотря на возраст. Формы дву- и трехгранные, напоминают сосульки и копье. Маленькие наконечники похожи на свистящие пули, выполнены из меди. Их в музей передал житель Каркаралинска — лесник Серик Тугамбаев. Он нашел их на так называемом кургане калмаков. Они были вбиты в скалу, — рассказала хранительница фондов музея Айтбану Кадырова.

Также в музее хранятся такие экспонаты, как домбра внука известного композитора Таттимбета Казангапулы Шайхы Мусатайулы, личные вещи поэта и писателя Касыма Аманжолова, самовар и плед государственного деятеля Жакыпа Акпаева.

Фото: Каркаралинского историко-краеведческого музея

Кроме того, посетители музея могут увидеть сейф 1857 года, изготовленный на заводе «Меллер» в Москве.

Каркаралинский историко-краеведческий музей основан в 1977 году на общественных началах. Его организовала группа энтузиастов из числа интеллигенции Каркаралинска.

Фото: Каркаралинского историко-краеведческого музея

В настоящее время фонды музея насчитывают 4815 экспонатов. Среди них подлинные исторические документы: об учреждении Каркаралинского округа, материалы об известных людях — уроженцах Каркаралинского района. Содержание музейного фонда составляют археологические материалы, фотографии по истории каменного века, фоторепродукции портретов исторических личностей, документы о репрессиях 30–50 годов XX века. Экспонируются предметы этнографии и декоративно-прикладного искусства казахского народа.

Музей имеет два филиала — в селах Егиндыбулак и Акжол.