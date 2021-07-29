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Коллективы крупных предприятий ЗКО почти полностью провакцинировались

29 Июля 2021 14:16
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Коллективы крупных предприятий ЗКО почти полностью провакцинировались

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Коллективы большинства крупных предприятий ЗКО почти полностью вакцинировались. В их числе фабрики, заводы, мясокомбинаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление предпринимательства ЗКО.

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Только коллективная иммунизация позволит бизнесу работать бесперебойно и без убытков- отмечают главы компаний. К примеру, в хлебокомбинате привились 90% сотрудников, а в крупнейшей в стране мебельной фабрике – 95% рабочих.

«Коллектив молодой и дружный, и вакцинировались вместе- рассказывает оператор станка Думан Нагиев. - Я хорошо перенёс вакцину, что первый компонент, что второй. Вакцина защищает нас, и конечно, прививка даёт возможность не сдавать каждый раз ПЦР тест».

«Фабрика не прекращала работу, готовая продукция отправляется во все регионы страны, в Россию, Армению, Кыргызстан. Выпускают здесь всю линейку мягкой и корпусной мебели, матрасы, в месяц производят продукции на полмиллиарда тенге. При таких объемах важен каждый в коллективе – поэтому вакцинация была просто необходима», - отмечает глава компании Михаил Пшеничный.

К слову, на предприятии - около 1000 сотрудников.

«Я считаю, вакцинация нужна. Это общая беда, этот коронавирус, его надо общими усилиями победить, люди реагируют правильно. Медики пошли нам навстречу, на фабрику три раза приезжали. У меня, например, все родственники провакцинировались, в офисе все, начиная от секретаря и бухгалтерии тоже все провакцинировались, магазины 100% провакцинировались», - говорит генеральный директор компании.

Прививку еще весной получила и Динара Каримова – лаборант в комбинате хлебопродуктов. Продукция предприятия известна качеством, поэтому лаборатория – важное звено в производстве, отмечает она.

«Основная часть моих коллег вакцинировалась, призываю всех, кто еще не вакцинировался. Так как мы являемся поставщиками пищевой продукции, мы работаем для потребителей и несём ответственность перед нашими потребителями», - говорит Динара Каримова.

«Мука, макаронные поступают каждый день на столы наших услугополучателей, поэтому мы со всей ответственностью относимся к данному вопросу. Понимаем, что кампания по вакцинации является главной задачей на сегодняшний день. От ее успеха зависит полноценная работа бизнес- структур. В компании из 225 сотрудников, у нас 195 сотрудников провакцинирована, то есть, 90 с лишних процентов», - отмечает Жанна Батаргалиева, специалист отдела кадров.

В целом, в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 160 тысяч человек. Это уже 44% взрослого населения.

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#Бизнес   #Западно-Казахстанская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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