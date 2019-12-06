Коллективный договор является главным инструментом защиты профсоюзами прав работников - Ералы Тугжанов

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Федерация профессиональных союзов Республики Казахстан и Конфедерации профсоюзов Турции «Турк-Иш» подписали Меморандум о сотрудничестве, передает МИА «Казинформ».

В рамках в XXIII Конгрессе Конфедерации профсоюзов Турецкой Республики «Турк-Иш», который проходит 5-6 декабря в Анкаре, председатель Федерации профессиональных союзов РК (ФПРК) Ералы Тугжанов и президент Конфедерации турецких профсоюзов «Турк-Иш» Эргюн Эталай подписали Меморандум о сотрудничестве.





По словам председателя Федерации профессиональных союзов Республики Казахстан, на предприятиях, где есть профсоюзы, обеспечены безопасные условия труда, стабильность трудовых отношений, своевременная заработная плата, гарантированы социальные выплаты и компенсации.

«Сегодня коллективный договор является главным инструментом защиты профсоюзами социально-трудовых прав работников и показателем эффективности совместной работы с работодателем», - отметил глава ФПРК.

Также председатель ФПРК провел ряд двухсторонних встреч с руководством Международной конфедерации профсоюзов.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия между Федерацией профессиональных союзов Республики Казахстан и Всеевропейским региональным советом Международной конфедерации профсоюзов (ВЕРС МКП). Особое внимание стороны уделили совместным действиям по вопросам развития международного сотрудничества в сфере регулирования социально-трудовых отношений и защиты прав работников.





Тема международного сотрудничества нашла продолжение и в беседе с советником генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Япом Винненом. Стороны обсудили меры, предпринимаемые Федерацией Профессиональных союзов РК по реализации рекомендаций Комитета экспертов Международной организаций труда касательно Закона «О профессиональных союзах».

Также в рамках Конгресса Ералы Тугжанов встретился с заместителем председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) Джаванширом Алхасовым. Конфедерация профсоюзов Азербайджана является полноправной членской организацией МКП. Меморандум о сотрудничестве между ФПРК и КПА действует с 2015 года.

Ералы Тугжанов также провел переговоры с председателем Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратиллой Рафиковым.

Двусторонние переговоры также были проведены с руководителями национальных профсоюзных объединений Украины Григорием Осовым и Беларуси Анной Варфоломеевой.











