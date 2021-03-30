Коллективный ауызашар, обучение в школах, работа общепита – новое постановление санврача ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Учащиеся предшкольных классов, а также 1-5 классов общеобразовательных школ Западно-Казахстанской области смогут обучаться в комбинированном формате в четвертой четверти. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев, передает МИА «Казинформ».

Главный санврач региона внесен изменения в свое постановление от 18 марта 2021 года №8 «Об усилении ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области».

Согласно документу в четвертой четверти 2020-2021 учебного года разрешается обучение в традиционном формате в сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек, за исключением города Уральска, Бурлинского района, района Байтерек, где обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек.

Индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время допускается в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.

Разрешается обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек, за исключением Уральска, Бурлинского района, района Байтерек, где обучение нужно проводить в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно по заявлению родителей, с численностью детей в классах не более 15 человек.

Обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели остается актуальным для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).

В организациях технического и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования студенты 1 курсов переводятся на комбинированный формат обучения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) по-прежнему будут работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м на одного посетителя. При этом проводить массовые коллективные мероприятия (жума намаз, религиозных обрядов и других) нельзя. Запрет распространяется и на проведение коллективного ауызашара, за исключением ауызашара среди членов одной семьи, проживающих совместно, во время священного месяца Рамадан.

Объекты общественного питания в будние дни будут действовать по прежнему режиму (график работы - с 09:00 часов до 22:00 часов, заполняемость - не более 50%, но не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без проведения коллективных, торжественных семейных и других массовых мероприятий), но будут приостанавливать деятельность в субботние и воскресные дни, за исключением работы на доставку и на вынос еды.

Настоящее постановление вводится в действие с 1 апреля текущего года. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.