Коллективную систему противодействия биологическим угрозам намерены развивать страны СНГ

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты одобрили Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечено в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке, соглашение подписано в городе Астане 28 октября 2022 года.

Документ направлен на укрепление сотрудничества в сфере общественного здравоохранения между государствами – участниками СНГ и правовой основы развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам.

Положения Соглашения регламентируют порядок помощи государствам СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также предусматривают создание специализированных противоэпидемических бригад и определяют основные направления работы и условия их использования в странах СНГ.

Согласно Соглашению, основными направлениями работы специализированных противоэпидемических бригад являются: выявление возбудителей инфекционных болезней, участие в проведении противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очагов опасных инфекционных болезней, оказание консультативно-методической и практической помощи медицинским организациям государства запрашивающей Стороны.

Основанием для привлечения специализированных противоэпидемических бригад являются:

чрезвычайные ситуации, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одного государства – участника СНГ, и только по просьбе этого государства;

чрезвычайные ситуации, имеющие трансграничное распространение и требующие осуществления согласованных действий с государствами, территории которых затронуты чрезвычайными ситуациями.

Соглашением регулируются вопросы перемещения противоэпидемических бригад в зону чрезвычайной ситуации, приоритетного пропуска через государственную границу, транзита оснащения и расходных материалов, оплаты труда и страховки личного состава, питания и охраны места дислокации.

Принятие Соглашения будет способствовать сотрудничеству государств – участников Соглашения по совместному проведению необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными инфекционными или массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями), требующими скоординированных на национальном и (или) международном уровне ответных мер по санитарной охране территории.

Ожидаемыми результатами при принятии Закона является формирование системы мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.