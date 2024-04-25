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    16:14, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Коллективную систему противодействия биологическим угрозам намерены развивать страны СНГ

    Маска, вирус, здоровье
    Фото: freepik.com

    Депутаты Сената на пленарном заседании палаты одобрили Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как отмечено в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке, соглашение подписано в городе Астане 28 октября 2022 года.

    Документ направлен на укрепление сотрудничества в сфере общественного здравоохранения между государствами – участниками СНГ и правовой основы развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам.

    Положения Соглашения регламентируют порядок помощи государствам СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также предусматривают создание специализированных противоэпидемических бригад и определяют основные направления работы и условия их использования в странах СНГ.

    Согласно Соглашению, основными направлениями работы специализированных противоэпидемических бригад являются: выявление возбудителей инфекционных болезней, участие в проведении противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очагов опасных инфекционных болезней, оказание консультативно-методической и практической помощи медицинским организациям государства запрашивающей Стороны.

    Основанием для привлечения специализированных противоэпидемических бригад являются:

    • чрезвычайные ситуации, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одного государства – участника СНГ, и только по просьбе этого государства;
    • чрезвычайные ситуации, имеющие трансграничное распространение и требующие осуществления согласованных действий с государствами, территории которых затронуты чрезвычайными ситуациями.

    Соглашением регулируются вопросы перемещения противоэпидемических бригад в зону чрезвычайной ситуации, приоритетного пропуска через государственную границу, транзита оснащения и расходных материалов, оплаты труда и страховки личного состава, питания и охраны места дислокации.

    Принятие Соглашения будет способствовать сотрудничеству государств – участников Соглашения по совместному проведению необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными инфекционными или массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями), требующими скоординированных на национальном и (или) международном уровне ответных мер по санитарной охране территории.

    Ожидаемыми результатами при принятии Закона является формирование системы мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.

    Теги:
    Здравоохранение Сенат Эпидситуация Соглашение Здоровье Происшествия, ЧС Законопроекты Депутаты СНГ Международные отношения
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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