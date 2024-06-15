Коллективный иск от женщин подан против Apple

Две сотрудницы офиса Apple в Калифорнии сообщили, что компания систематически платит женщинам меньше, чем мужчинам, а также вознаграждает мужчин за качества, за которые женщин наказывают, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на Courthouse News.

В четверг сотрудники Apple Джастина Чон и Амина Сальгадо, проработавшие в Apple более десяти лет, подали коллективный иск в Верховный суд округа Сан-Франциско на технологический гигант, в котором представляют интересы около 12 тыс. женщин.

Д.Чон сообщила, что с 2013 года она получает более низкую зарплату, чем мужчины, выполняющие аналогичную работу в сфере розничной торговли и маркетинга в офисе Apple в г.Саннивейле штата Калифорния. А.Сальгадо, которая работает в сфере управления в районе Сакраменто отметила, что также сталкивается с гендерной разницей в оплате труда с 2012 года.

Истцы также утверждают, что система оценки эффективности Apple предвзято относится к женщинам. Так, руководители компании оценивают и вознаграждают мужчин за командную работу и лидерство, одновременно наказывая женщин за те же качества.

- Эта практика оказывает разное влияние на женщин, в результате чего им платят меньше, чем мужчинам с аналогичными навыками, опытом, ответственностью и производительностью, – заявили две женщины в своем иске.

Сотрудники также обвиняют Apple в дискриминационной практике найма на работу. Компания спрашивает женщин об ожиданиях по заработной плате, усиливая гендерное неравенство в оплате труда в отрасли.

Истцы требуют суда присяжных по различным искам, в том числе по предполагаемым нарушениям закона о справедливом трудоустройстве, а также несправедливой и незаконной деловой практики. Они также добиваются компенсации для себя и других лиц, оказавшихся в аналогичной ситуации.

Компания Apple сталкивается с обвинениями в гендерной дискриминации в последние годы, в том числе в 2021 году, когда сотрудники заявили о неравенстве, запугивании и жестоком обращении на рабочих местах.