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    18:06, 16 Апрель 2022 | GMT +6

    Коллектив ТРК Президента участвовал в республиканской экологической акции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Коллектив Телерадиокомплекса Президента принял участие в республиканской акции «Birge – taza Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ТРК.

    Субботник сотрудники Телерадиокомплекса посвятили очистке своей территории после зимы: перекопали почву, подготовили места для высадки саженцев, убрали прошлогодний мусор.

    Как считают сотрудники Телерадиокомплекса, такие экологические акции не только дают возможность украсить свой город, но и почувствовать свою сопричастность в общественно-полезном деле.

    В эти весенние солнечные дни, многие жители нашего города, по многолетней традиции, приводят в порядок улицы, дворы, скверы, парки, популярные места отдыха горожан на набережной реки Есиль.


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