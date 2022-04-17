Коллектив ТРК Президента участвовал в республиканской экологической акции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Коллектив Телерадиокомплекса Президента принял участие в республиканской акции «Birge – taza Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ТРК.

Субботник сотрудники Телерадиокомплекса посвятили очистке своей территории после зимы: перекопали почву, подготовили места для высадки саженцев, убрали прошлогодний мусор.

Как считают сотрудники Телерадиокомплекса, такие экологические акции не только дают возможность украсить свой город, но и почувствовать свою сопричастность в общественно-полезном деле.

В эти весенние солнечные дни, многие жители нашего города, по многолетней традиции, приводят в порядок улицы, дворы, скверы, парки, популярные места отдыха горожан на набережной реки Есиль.