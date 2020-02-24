Коллектив МИОР выразил соболезнования главе МИА «Казинформ» Аскару Умарову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК выражает глубокие соболезнования председателю правления АО «МИА «Казинформ» Аскару Умарову в связи с кончиной отца – Умарова Куаныша Кумырановича.

Коллектив министерства разделяет горечь невосполнимой утраты и в этот тяжелый период желает родным и близким Куаныша Кумырановича сил и крепости духа.