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Коллектив МИОР выразил соболезнования главе МИА «Казинформ» Аскару Умарову

24 Февраля 2020 19:30
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Коллектив МИОР выразил соболезнования главе МИА «Казинформ» Аскару Умарову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК выражает глубокие соболезнования председателю правления АО «МИА «Казинформ» Аскару Умарову в связи с кончиной отца – Умарова Куаныша Кумырановича.

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Коллектив министерства разделяет горечь невосполнимой утраты и в этот тяжелый период желает родным и близким Куаныша Кумырановича сил и крепости духа.


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Ключевые слова: Общество,
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