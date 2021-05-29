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    15:34, 29 Май 2021 | GMT +6

    Коллектив МИОР посетил музей «АЛЖИР»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, в преддверие Дня памяти жертв политических репрессий и голода, коллектив МИОР РК посетил музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    Мероприятие организовано по инициативе коллектива для почтения памяти жертв трагедии XX века и с целью больше узнать об истории страны.
    Напомним, с 1997 года Указом Первого Президента РК - Елбасы Н.А.Назарбаева, ежегодно 31 мая в Казахстане отмечается как День памяти жертв политических репрессий и голода.


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