Коллектив мангыстауской школы-лицея полностью вакцинировался от коронавируса

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Коллектив школы-лицея в поселке Акшукыр Тупкараганского района Мангыстауской области полностью вакцинировался от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор школы-лицея Каламкас Тлеубаева уверена в том, что вакцинация – единственный способ предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Школьные учителя начали прививаться уже в апреле. Последний педагог первый компонент вакцины получил неделю назад. Сейчас в коллективе трудятся 158 учителей и 42 младших сотрудников.

«98% коллектива, то есть, почти все привились от коронавируса. Причиной этому послужило то, что в 2020-2021 учебном году в связи с пандемией мы не смогли перейти на традиционный формат обучения. Родителей, учителей и самих школьников волнует снижение качества получаемого образования. Во втором полугодии школьного года наряду с онлайн-форматом обучения, попробовали внедрить комбинированный формат. Тогда нас огорчило слабая успеваемость школьников. Чтобы новый 2021-2022 год начать в традиционном формате обучения, благодаря активности коллектива, все привились от коронавируса», - отметила директор школы.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручал Правительству обеспечить переход к традиционной системе обучения школьников и студентов.

По словам Каламкас Тлеубаевой, для перехода на традиционный формат обучения сформирован коллективный иммунитет.

«В коллективе проводилась только разъяснительная работа по вакцинации, несмотря на это, учителя сознательно приняли решение вакцинироваться. Только три педагога представили комиссии справку о том, что им не рекомендуется прививаться. Остальные 12 учителей планируют выйти в декретный отпуск», - отметила она.

В поселке Акшукыр проживают свыше 10 тысяч человек, здесь есть три школы. В школе-лицее обучалось около 1700 школьников.

Каламкас Тлеубаева призвала коллег прививаться, последовать ее примеру.

«Руководителей школьных учреждений, коллег призываю сознательно прививаться, учитывая сегодняшнюю эпидемиологическую обстановку. Надеюсь, что остальные коллективы школ тоже будут активно прививаться, следуя нашему примеру», - отметила она.

По ее мнению, это показывает ответственность к своей работе.

«Родители доверяют нам, доверяют своих детей. Поэтому мы не должны допускать оплошностей в образовательной системе. Каждый педагог, в первую очередь, должен позаботиться о своем здоровье. В прерогативе – безопасность детей. Каждый член коллектива должен сознательно прививаться. Главная обязанность педагога – обучать, давать правильное воспитание», - считает Каламкас Тлеубаева.

Учитель истории и права школы-лицея Алия Кабирова привилась вакциной HayatVac.

«По словам врачей, вакцинация – главный способ борьбы с пандемией. Я верю в это. После получения прививки побочных эффектов не было. В социальных сетях много противоречивых мнений о вакцинации. Считаю это неправильным. Каждый человек должен осознавать о необходимости получения прививки», - рассказала Алия Кабирова.

По ее словам, раньше в период распространения ветряной оспы от эпидемии погибли много людей. Тогда не было современной медицины и технологии.

«Сейчас вакцина разрабатывается быстро, со стороны государства предпринимаются меры, чтобы защитить от пандемии. Есть возможность бесплатно привиться. Почему бы не воспользоваться?» - сказала она.

Учитель казахского языка Марат Кани, как только открылся прививочный пункт в поселке, сразу же привился от коронавируса.

«Прежде всего, изучал информацию о вакцинах. В апреле не было выбора вакцин, как сейчас. Тогда предлагалась российская вакцина «Спутник V», ею привился. После вакцинации были побочные эффекты, о которых предупреждали врачи. В первую неделю чувствовал слабость. После получения второй дозы ничего не почувствовал», - поделился он.

По его мнению, закономерно, что в обществе распространяются противоречивые мнения.

«Кто-то поддерживает вакцину, кто-то выражает недоверие. Мы работаем в образовательной сфере, поэтому надо прививаться. 1,5 года проводили обучение в онлайн-формате. Если в дальнейшем продолжим преподавать в онлайн режиме, есть опасения, что может снизиться качество образования. Поэтому педагоги должны как можно скорее привиться от коронавируса и перейти к традиционному формату обучения», - считает Марат Кани.