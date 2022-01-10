Коллектив холдинга «Байтерек» выразил соболезнования родным полицейских и военных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллектив национального управляющего холдинга «Байтерек» и его дочерних организаций с глубоким прискорбием воспринял трагические события в стране. Мы убеждены в стойкости соотечественников и верим, что сможем преодолеть этот кризис, передает МИА «Казинформ».

«Позвольте от имени своих коллег выразить искренние соболезнования родным и близким полицейских и военных, мирных жителей, погибших в ходе беспорядков.

Мы также полностью поддерживаем Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его меры по стабилизации ситуации в стране. Считаем эти шаги своевременными и нужными в это тяжелое время.

Хотел бы сказать, что в задачи Холдинга и дочерних организаций входят поддержка предпринимателей в городах и селах, а также казахстанцев, нуждающихся в доступном жилье. И со своей стороны мы готовы оказать помощь пострадавшим от беспорядков предпринимателям в преодолении тяжелых времен.

Коллектив холдинга «Байтерек» принял решение перечислить однодневную зарплату для оказания помощи, пострадавшим от событий в Алматы.

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», который занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, готов оказать поддержку каждому предпринимателю в индивидуальном порядке.

АО «Аграрная кредитная корпорация» не будет начислять пеню и штрафы за просроченные платежи по кредитам корпорации и Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, начиная с 5 января до завершения режима ЧП – 19 января 2022 года.

АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» продолжает поддержку казахстанских экспортеров в период действия режима ЧП и обеспечивает страховую защиту своих клиентов по всем действующим договорам. При несвоевременной оплате страховых премий, действие страховой защиты не будет приостанавливаться. При риске наступления страхового случая, клиенты могут обратиться к менеджерам за подробной консультацией.

Между тем, АО «Отбасы банк» и АО «Казахстанская Жилищная Компания» в период ЧП не будут начислять пеню и штрафы за просрочку платежа по всем займам и за несвоевременное погашение ежемесячных плановых платежей.

Мы также по поручению Главы государства, данного 5 января 2022 года, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК запустим механизм субсидирования арендной платы. Это большая поддержка для уязвимых слоев населения.

Уверен, что в скором времени мы вернемся к нормальной жизни. Мира и спокойствия нашей стране! Берегите себя!», - сказал председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов.