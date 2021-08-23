Коллектив Dolce-Pharm показал высокий темп вакцинации
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 87% сотрудников фармацевтической производственной компании Dolce с брендом Dolce-Pharm провакцинировались от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Первые сотрудники фармацевтической компании начали получать вакцину в апреле месяце. На сегодняшний день 87% сотрудников уже привиты.
В руководстве компании отметили, фармацевтическая промышленность является очень важным сектором экономики. Поэтому здоровье сотрудников является главным приоритетом.
«Вакцинация - это безопасный и эффективный способ предотвращения болезней и спасения человеческих жизней, особенно сейчас, в период пандемии. Если мы вакцинированы, мы защищаем не только себя, но и окружающих нас людей, а это и есть цель нашей компании - увеличить продолжительность жизни людей», - рассказала генеральный директор Сауле Макишева.
Одним из первых, кто провакцинировался среди сотрудников компании оказалась начальник участка автоматики Елена Фомичева.
«Я работаю в компании уже 5 лет. Решилась на вакцину сразу, даже не сомневалась, так как понимаю, как это важно для сохранения моей жизни и здоровья», - сказала она.
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