+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 24 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Коллектив Dolce-Pharm показал высокий темп вакцинации

23 Августа 2021 21:46
Поделиться:
Коллектив Dolce-Pharm показал высокий темп вакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 87% сотрудников фармацевтической производственной компании Dolce с брендом Dolce-Pharm провакцинировались от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Почти 100% сотрудников ГКП «Алматы Су» получили первый компонент вакцины
В Атырау доставили  10 тысяч доз вакцины Vero Cell Заболеваемость КВИ в Алматы не снижается – горожан просят срочно вакцинироваться Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице

Первые сотрудники фармацевтической компании начали получать вакцину в апреле месяце. На сегодняшний день 87% сотрудников уже привиты.

В руководстве компании отметили, фармацевтическая промышленность является очень важным сектором экономики. Поэтому здоровье сотрудников является главным приоритетом.

«Вакцинация - это безопасный и эффективный способ предотвращения болезней и спасения человеческих жизней, особенно сейчас, в период пандемии. Если мы вакцинированы, мы защищаем не только себя, но и окружающих нас людей, а это и есть цель нашей компании - увеличить продолжительность жизни людей», - рассказала генеральный директор Сауле Макишева.

Одним из первых, кто провакцинировался среди сотрудников компании оказалась начальник участка автоматики Елена Фомичева.

«Я работаю в компании уже 5 лет. Решилась на вакцину сразу, даже не сомневалась, так как понимаю, как это важно для сохранения моей жизни и здоровья», - сказала она.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Почти 100% сотрудников ГКП «Алматы Су» получили первый компонент вакцины
В Атырау доставили  10 тысяч доз вакцины Vero Cell
Заболеваемость КВИ в Алматы не снижается – горожан просят срочно вакцинироваться
Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
Популярное
1 Жители США и Грузии переехали в Северо-Казахстанскую область
2 Елизавета II приказала начать судебное дело против принца Гарри - СМИ
3 Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
4 За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
5 Более 5 миллионов человек полностью вакцинировались от коронавируса в Казахстане
6 Скончался известный ученый-филолог Султан Оразалин
Читайте также
Алматинцы с «красным» статусом пытаются попасть в ТРЦ и на рынки
Торжество со 150 гостями выявила мониторинговая группа в ресторане Петропавловска
Жители США и Грузии переехали в Северо-Казахстанскую область
Елизавета II приказала начать судебное дело против принца Гарри - СМИ
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
Более 5 миллионов человек полностью вакцинировались от коронавируса в Казахстане
Скончался известный ученый-филолог Султан Оразалин
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив