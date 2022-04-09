Коллекцию игрушек 60-80-х годов собрала жительница СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Петропавловска Анна Ляшенко собрала коллекцию игрушек 60-80-х годов прошлого столетия. Посмотреть экспонаты можно в ботаническом саду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Коллекционировать игрушки А.Ляшенко начала 18 лет назад. За это время набралось более 100 экспонатов. Среди них куклы, пупсы, мягкие игрушки, конструкторы, надувные объемные игрушки, солдатики, машинки, канцелярия, книги, кубики, кукольная мебель и посуда, аксессуары.

«Мне хотелось вернуть игрушки, которые у меня были в детстве. Некоторые мои, некоторые покупала, некоторые находились на свалке. Часть экспонатов подарили соседи и родственники, которые знали о том, что собираю коллекцию, люблю игрушки. Одежда на куклах частично оригинальная. Некоторые сшила сама, предварительно искала в интернете, как должно выглядеть платье или костюм для конкретной куклы», - рассказывает коллекционер.

Удивительным образом сохранились краски и карандаши, выпущенные в далеких 80-х годах. Но старейших экземпляр канцелярии – пластилин. По словам А.Ляшенко, принадлежал он ее свекру. На коробке нет точной даты выпуска, но предположительно – 70-е годы прошлого века.

«Поражает качество канцелярских изделий. Например, восковыми карандашами до сих пор можно рисовать и они не ломаются, как нынешние. Сохранились даже стержни. Хорошо пишут и карандаши. И красками можно пользоваться», - говорит А.Ляшенко.

Есть в коллекции Анны игрушечная керосиновая лампа на батарейках. Если повернуть ручку, то лампочка загорается, и керосинка словно горит. Миниатюрного Карлсона принесла на выставку жительница города.

Большую часть же коллекции занимают куклы. Одна из них Пензенской фабрики 1960-х годов, «Степка» - 1971-го года.

«Куклы в национальных костюмах продавали в коробочках как коллекционные. Пупсы в ванночках – такие, наверное, были у всех советских детей. Некоторых кукол буквально собирала по частям. Одна из них буквально приплыла ко мне по Ишиму. У нее не было рук. Года три она «ждала» ручки, пока я не нашла подходящие. Некоторые покупаю по объявлениям, некоторые находятся», - говорит А.Ляшенко.

Советские игрушки требуют постоянного внимания. Со временем рассыпается пластик, ссыхается резина. Часть игрушек коллекционеру достаются в потрепанном виде, Анна приводит их в порядок.

В планах у А.Ляшенко - собрать коллекцию целлулоидных кукол, которые выпускали еще в конце 19-го века. В советское время их производство наладил Охтинский химкомбинат и выпускал с 1930-х по 1960-е годы. А.Ляшенко говорит, что они изготавливались из тонкого пластика и требовали крайне бережного обращения. Куклы эти дорогие, их можно приобрести по цене от 20 тысяч тенге в зависимости от размера. Стоимость редких целлулоидных кукол на аукционах может превышать 100 тысяч тенге.

Выставка игрушек будет работать в ботаническом саду до 30-го апреля.

«Почему выставку организовала именно в ботаническом саду? Работаю здесь цветоводом-озеленителем. Выставку организовали в память о нашем руководителе Равиле Рязапове. Он был для меня кумиром, наставником. Знаю его с 16-ти лет, с момента, когда впервые пришла в ботанический сад», - сказала А.Ляшенко.



















