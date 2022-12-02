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Коллекционные монеты в честь ЧМ по футболу в Катаре выпустил Нацбанк РК

2 Декабря 2022, 17:08
Коллекционные монеты в честь ЧМ по футболу в Катаре выпустил Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана 2 декабря 2022 года выпустил в обращение коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 из серии монет «Спорт». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Данные монеты выпускаются в рамках трехстороннего соглашения между Нацбанком и Казахстанским монетным двором с немецкой нумизматической компанией MDM.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте Нацбанка РК.

Дизайн монет FIFA WORLD CUP QATAR 2022 утвержден Международной федерацией футбола FIFA. Официальный слоган чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре EXPECT AMAZING выполнен в стилистике надписи на электронном табло стадиона. В монете применена новая технология золочения среднего уровня рельефа. Она использована впервые в монетном производстве и позволяет выделить объем мяча. Его позолоченные части расположены ниже уровня сетки футбольных ворот», - говорится в сообщении Нацбанка.

Коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 изготовлены из серебра 925/1000-й пробы с применением технологии нанесения золочения, массой 20 граммов, диаметром 37 мм, номиналом 100 тенге, общим тиражом 4 000 (четыре тысячи) штук. Тираж монет для внутреннего рынка составляет 3 650 штук, для внешнего рынка – 350 штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.


Фото: nationalbank.kz


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