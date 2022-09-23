Коллекционные монеты украл костанаец у жителя Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вора-гастролера задержали полицейские Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На одном из дачных массивов 21 сентября была совершена квартирная кража. Неизвестное лицо в дневное время, когда отсутствовали хозяева, проник в дом и совершил кражу 750 тыс. тенге, золотых изделий и коллекционных монет времен СССР.

Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 42-летний уроженец Костанайской области.

Установлено, что задержанный причастен еще к одной квартирной краже в Актобе. Кроме того, он разыскивался коллегами с Костанайской области за совершение квартирных краж.

У мужчины полицейские изъяли сотовый телефон, 57 коллекционных монет и карманные часы.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч.3 УК РК и проверяется причастность к совершению аналогичных квартирных краж.









Фото: polisia.kz



