Коллекционные монеты с бриллиантовой вставкой выпустил Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 октября Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение коллекционные монеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Национальный банк Республики Казахстан 2 октября 2019 года выпускает в обращение коллекционные монеты «ÚKI» из серии монет «Культовые животные – тотемы кочевников» из серебра номиналом 5 000 и 500 тенге, и из сплава мельхиор номиналом 200 и 100 тенге», - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, монета продолжает серию «Культовые животные – тотемы кочевников».

«Дизайн монет данной серии основан на сочетании натуралистического и трафаретного вида изображаемого животного с аллегорической подачей под «сакский звериный стиль. Филин во многих культурах является символом мудрости, знаний, скрытых возможностей и уникального видения. Кочевники почитали филина как священную птицу. Это связано с осмыслением роли филина как птицы способной охранять людей от злых духов, тотемом, символизирующим мудрость», - сказали в пресс-службе.

Изображение монеты «ÚKI» из серебра номиналом 5 000 тенге (качество рrооf)

Изображение монеты «ÚKI» из серебра номиналом 500 тенге (качество рrооf)

Изображение монеты «ÚKI» из мельхиора номиналом 200 тенге (качество рrооf-like)

Изображение монеты «ÚKI» из мельхиора номиналом 100 тенге (качество brilliant uncirculated)

Описание монет «ÚKI» номиналом 5 000 тенге и 500 тенге:

Монеты изготовлены из серебра с применением технологии золочения и бриллиантовой вставки. Монеты имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

На лицевой стороне (аверсе) монет в обрамлении национального орнамента размещены год чеканки, номинал, товарный знак Казахстанского монетного двора и надпись, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По окружности монеты надпись «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN».

На оборотной стороне (реверсе) монет размещена композиция из натуралистического и трафаретного изображения головы филина с бриллиантовой вставкой, в верхней части монеты надпись «ÚKI». По периметру монеты широкий кант с элементами декоративного оформления.

Описание монет «ÚKI» номиналом 200 тенге и 100 тенге:

Монеты изготовлены из сплава мельхиор МН25 качеством изготовления «рrооf-like» и «brilliant uncirculated». На монете качеством изготовления «рrооf-like» применена технология золочения.

На лицевой стороне (аверсе) монет в обрамлении национального орнамента размещены год чеканки, номинал, товарный знак Казахстанского монетного двора. По окружности надпись «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN».

На оборотной стороне (реверсе) монет размещена композиция из натуралистического и трафаретного изображения головы филина, в верхней части монеты надпись «ÚKI». По периметру монеты широкий кант с элементами декоративного оформления.

Технические характеристики:

1) монеты номиналом 5 000 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса – 25 oz (777,5 гр.), диаметр – 100 мм, вставка из бриллианта диаметром 2 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 200 штук;

2) монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса – 31,1 гр., диаметр – 38,61 мм, вставка из бриллианта диаметром 1 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 3 000 штук;

3) монеты номиналом 200 тенге изготовлены из сплава мельхиор, масса – 15 гр., диаметр – 33 мм, качество изготовления – «рrооf-like», тираж – 5 000 штук;

4) монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор, масса – 11,17 гр., диаметр – 31 мм, качество изготовления – «brilliant uncirculated», тираж – 20 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Коллекционные монеты номиналом 5 000 тенге, 500 тенге, 200 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «proof-like» выпускаются в сувенирной упаковке.

Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «brilliant uncirculated» выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через Интернет-магазин на сайте www.nationalbank.kz