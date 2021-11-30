Коллекционные монеты ÓMIR SHEJIRESI с нестандартным номиналом выпускает Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты ÓMIR SHEJIRESI, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-лужбу НБК.

Коллекционные монеты ÓMIR SHEJIRESI из серебра с золочением номиналом 777 и 7 777 тенге продолжают серию монет «Магические символы». Нестандартные обозначения номиналов применяются впервые в монетном производстве.

ÓMIR SHEJIRESI (древо жизни) – один из наиболее часто встречающихся символов в искусстве тюркских народов, родословная роспись, обозначающая условно-символическую взаимосвязь двух миров – земного и небесного. В представлении прототюрков древо жизни корнями удерживало землю, а кроной поддерживало небо, в нем жила священная птица Самрук, откладывающая золотое яйцо как символ солнца и света.

На аверсе монет в центральной части на орнаментальном фоне расположен Государственный герб Республики Казахстан в обрамлении надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY ∙ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. В нижней части – товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора и надпись 7777 TEŃGE на монете массой 777,5 грамма, 777 TEŃGE на монете массой 31,1 грамма. В верхней части монет – надпись «2021», обозначающая год чеканки, в левой и правой части – надписи, обозначающие металл изготовления, пробу и вес монет. В верхней – надпись ÓMIR SHEJIRESI.

На реверсе монет расположено стилизованное изображение древа жизни и золотого яйца. В нижней части надпись ÓMIR SHEJIRESI.

Монеты изготовлены:

- из серебра 925/1000 пробы; масса – 777,5 грамма, качество изготовления – proof, номинал – 7 777 тенге, тираж – 500 штук;

- из серебра 925/1000 пробы; масса – 31,1 грамма, качество изготовления – proof, номинал – 777 тенге, тираж – 7777 штук;

Монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.