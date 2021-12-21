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Коллекционные монеты к юбилею Хаджимукана Мунайтпасова выпустит Нацбанк РК

21 Декабря 2021 11:44
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Коллекционные монеты к юбилею Хаджимукана Мунайтпасова выпустит Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Монеты из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию «Выдающиеся события и люди». В 2021 году исполнилось 150 лет казахскому борцу и цирковому артисту Хаджимукану Мунайтпасову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Банка РК.

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На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен Государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента. По окружности – надпись QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части – надпись 100 TEŃGE, обозначающая номинал монеты.

На оборотной стороне (реверсе) монеты размещено портретное изображение Хаджимукана Мунайтпасова, слева от портрета – надпись 150 JYL, обозначающая юбилейную дату, справа – сюжетный фрагмент спортивной борьбы и надпись «2021», обозначающая год изготовления, слева по окружности монеты – надпись QAJYMUQAN MUŃAITPASULY.

Коллекционные монеты изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 15 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Ранее сообщалось, что Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TILASHAR.


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