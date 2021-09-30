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    18:16, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Коллекционные монеты к 175-летию Жамбыла Жабаева выпустят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты JAMBYL. 175 JYL номиналом 100 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

    Информация о дате продажи монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБ РК.

    В 2021 году исполнилось 175 лет со дня рождения поэта Жамбыла Жабаева. Его творчество занимает особое место в истории народной поэзии.

    На аверсе монеты в центральной части изображен герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента. По окружности – надпись QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части – надпись «100 TEŃGE», обозначающая номинал монеты.

    На реверсе монеты размещено портретное изображение Жамбыла Жабаева, по центру – строки из стихотворения «Артықша туған азамат». Справа расположены стилизованное изображение контура домбры из орнаментальных фрагментов и надпись «175 JYL», обозначающая юбилейную дату. По окружности монеты – надписи JAMBYL и QAZAQ HALYQ AQYNY. В нижней части – надпись «2021», обозначающая год изготовления.

    Коллекционные монеты JAMBYL. 175 JYL изготовлены из сплава мельхиор МН 25 и имеют номинал 100 тенге, массу 15 граммов, диаметр 33 мм, качество изготовления brilliant uncirculated. Тираж – 15 000 штук.

    Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

    Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.


    Теги:
    Культура Нацбанк Казахстана История Казахстана
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