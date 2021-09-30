Коллекционные монеты к 175-летию Жамбыла Жабаева выпустят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты JAMBYL. 175 JYL номиналом 100 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Информация о дате продажи монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБ РК.

В 2021 году исполнилось 175 лет со дня рождения поэта Жамбыла Жабаева. Его творчество занимает особое место в истории народной поэзии.

На аверсе монеты в центральной части изображен герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента. По окружности – надпись QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части – надпись «100 TEŃGE», обозначающая номинал монеты.

На реверсе монеты размещено портретное изображение Жамбыла Жабаева, по центру – строки из стихотворения «Артықша туған азамат». Справа расположены стилизованное изображение контура домбры из орнаментальных фрагментов и надпись «175 JYL», обозначающая юбилейную дату. По окружности монеты – надписи JAMBYL и QAZAQ HALYQ AQYNY. В нижней части – надпись «2021», обозначающая год изготовления.

Коллекционные монеты JAMBYL. 175 JYL изготовлены из сплава мельхиор МН 25 и имеют номинал 100 тенге, массу 15 граммов, диаметр 33 мм, качество изготовления brilliant uncirculated. Тираж – 15 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.