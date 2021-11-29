Коллекционные монеты AQQÝ выпускает в обращение Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты AQQÝ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБК.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

О коллекционных монетах AQQÝ

Монеты AQQÝ из серебра номиналами 5 000 и 500 тенге и из мельхиора номиналами 200 и 100 тенге продолжают серию «Культовые животные – тотемы кочевников». Дизайн монет в этой серии основан на сочетании натуралистического и трафаретного вида изображаемого животного с аллегорической подачей под «сакский звериный стиль».

Лебедь считается одним из самых древних тотемов в представлении прототюрков, олицетворяющим женское божество, мать Земли и прародительницу людей – Умай.

















Описание монет AQQÝ номиналами 5 000 тенге и 500 тенге

Монеты изготовлены из серебра с применением технологии золочения и бриллиантовой вставки. Монеты имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. На лицевой стороне (аверсе) монет в обрамлении национального орнамента размещены год чеканки, номинал, товарный знак Казахстанского монетного двора и надпись о металле, пробе и массе монеты. По окружности – надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.

На оборотной стороне (реверсе) монет размещена композиция из натуралистического и трафаретного изображения лебедей с бриллиантовой вставкой диаметром 2 мм, в верхней части монеты – надпись AQQÝ. По периметру монеты расположен широкий кант с элементами декоративного оформления.

Описание монет AQQÝ номиналами 200 и 100 тенге

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части в обрамлении национального орнамента изображены герб Республики Казахстан, товарный знак Казахстанского монетного двора и надпись о металле монеты, ее пробе и массе. По окружности – надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY и REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. В верхней части расположена надпись «2021», обозначающая год чеканки, в нижней – надпись «500 TEŃGE», обозначающая номинал.

На оборотной стороне (реверсе) монет размещена композиция из натуралистического и трафаретного изображения лебедей, в верхней части монеты – надпись AQQÝ. По периметру монеты расположен широкий кант с элементами декоративного оформления.

Монеты изготовлены:

- из серебра 925/1000 пробы массой 25 oz (777,5 грамма), диаметром 100 мм, с одной вставкой из бриллианта диаметром 2 мм, с качеством proof, номиналом 5 000 тенге, тиражом 350 штук;

- из серебра 925/1000 пробы массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, с одной вставкой из бриллианта диаметром 1 мм, с качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом 4 000 штук;

- из сплава мельхиор МН 25 массой 15 граммов, диаметром 33 мм, с качеством рrооf-like, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 (десять тысяч) штук;

- из сплава мельхиор МН 25 массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, с качеством brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 30 000 штук.

Все эти монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.