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    10:29, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Коллекционная монета QAZAQSTANNYŃ ASTANASY – NUR-SULTAN появится в продаже

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана сообщил о начале продаж с 28 апреля 2021 года коллекционной монеты QAZAQSTANNYŃ ASTANASY – NUR-SULTAN из серии «Выдающиеся события и люди». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

    Монеты будут доступны для покупки через интернет-магазин kazcoins.nationalbank.kz . Для этого пользователям необходимо пройти регистрацию и создать личный кабинет.

    Монеты номиналом 1 000 тенге, общей массой 62,2 грамма, из серебра 925/1000 пробы массой 46,2 грамма с составной частью из золота 999/1000 пробы массой 16 граммов, качества изготовления proof, диаметром 50 мм, изготовлены тиражом 1 000 штук.

    Монеты обязательны к приему на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, переводов, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

    Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Казахстана на государственном, русском и английском языках.

    Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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