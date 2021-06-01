Коллегия Министерства обороны: реализуя поручения Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялось заседание Коллегии Министерства обороны, где были подведены итоги учебного периода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

На заседании присутствовали руководители оборонного ведомства, главнокомандующие видами войск, командующие войсками региональных командований и родами войск, а по видеоконференцсвязи были подключены все гарнизоны.

Подведены промежуточные итоги реализации поручений Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Касым-Жомарта Токаева, отданных на ноябрьской Коллегии 2020 года.

В ходе заседания рассмотрены все вопросы жизнедеятельности армии. Прежде всего, отмечено, что выполнена главная задача Вооруженных Сил – поддержание боевой готовности, повышение боевой выучки личного состава и слаженности органов управления.

В рамках боевой учебы войск повышена интенсивность оперативной подготовки на 16%, боевой подготовки – на 5%. Проведено около 19 500 практических стрельб, 9 000 занятий по вождению боевых машин.

В Силах воздушной обороны основное внимание было уделено учебно-боевым вылетам и учениям подразделений ПВО. Общее количество мероприятий боевой подготовки в этом виде Вооруженных Сил увеличилось на 25%.

Военные моряки совершили 17 выходов в море, провели 2245 корабельных учений. Водолазные подразделения совершили 180 практических спусков, проведя под водой в общей сложности 112 часов.

Все мероприятия боевой подготовки организуются с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Активно внедряются новые подходы в обучении и применении войск.

Получает распространение практика двусторонних тактических учений. В марте на полигоне «Матыбулак» прошло первое в истории Вооруженных Сил двустороннее бригадное тактическое учение, где друг другу противостояли механизированная и штурмовая бригады.

В ходе комплексной проверки «Алтын жебе» отработаны практические действия компонентов Сил специальных операций в зимних условиях на востоке страны, и в пустынной местности в западном регионе. Кроме того, впервые выполнена посадка истребителя Су-27 и военно-транспортного самолета С-295 на аэродромный участок автомобильной дороги в Мангистауской области. В дальнейшем этот прием использовался в ходе учений при переброске личного состава для выполнения учебно-боевых задач.

В рамках совместных оперативно-тактических учений «Калкан-2021» впервые создана группировка Сил специальных операций, которая выполняла задачи на морском побережье. Широко были задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов. Боевые пловцы выполнили высадку надводным и подводным способами. Осуществлено десантирование с больших высот с применением кислородного оборудования, транспортировка мобильной техники по воздуху на внешней подвеске и высадка с вертолетов штурмовых групп.

Отработаны вопросы взаимодействия морских пехотинцев с пограничниками по уничтожению условного противника. Апробирован новый прием действий танковых подразделений «Сақ қорғаны».

Профессиональное мастерство военнослужащих совершенствуется также в рамках подготовки к Армейским международным играм. Казахстанские воины в этом году планируют принять участие в 11 конкурсах, в том числе в двух – на территории нашей страны.

Продолжается процесс оснащения армии новой техникой. Успешно прошли войсковые испытания и заступили на дежурство новые зенитные ракетные комплексы «Бук» и отечественные радиолокационные станции «Нур». Поступила на вооружение очередная партия истребителей Су-30СМ.

На предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса осуществляется капитальный ремонт и модернизация военной техники.

Расширяются возможности по восстановлению военной техники собственными силами. Специализированными воинскими частями и подразделениями бригад проведен текущий и средний ремонт более 1200 единиц техники. В Алматы запущен в эксплуатацию первый в Вооруженных Силах современный цех по ремонту бронетанковой техники и ракетно-артиллерийского вооружения.

Активизирована научно-производственная, рационализаторская и изобретательская работа. Прошел испытания первый отечественный беспилотный летательный аппарат «Шағала», созданный учеными Национального университета обороны совместно с казахстанским предприятием.

Ряд обучающих средств и приспособлений для огневой и специальной подготовки изобретен в войсках. Даны поручения разработать положение, которое будет предусматривать организацию данной работы, а также стимулирование и практическое использование результатов этой деятельности.

Приняты меры по упорядочению взаимодействия Вооруженных Сил с оборонно-промышленным комплексом. Министерством обороны, с учетом научно-технического потенциала и потребностей армии, были предложены 9 основных направлений по выпуску критически важной военной продукции на отечественных предприятиях.

В рамках совершенствования военной инфраструктуры идет работа по расширению возможностей строительства модульных зданий из легковозводимых конструкций. Это дает возможность экономии бюджетных средств и сокращения сроков строительства объектов.

Отдельно рассмотрены вопросы воинской дисциплины и безопасности воинской службы. В свете ранее обозначенного курса на усиление персональной ответственности командиров за поддержание правопорядка, поставлен вопрос о соответствии занимаемым должностям ряда командиров и их заместителей, не организовавших надлежащую работу в данном направлении.

Остается актуальным вопрос противодействия коррупции. Вместе с тем, благодаря принимаемым мерам, за прошедший период наблюдается снижение количества коррупционных правонарушений. Коррупция не имеет системного характера, не связана с крупным хищением бюджетных средств, а носит больше бытовой, межличностный характер.

В частности, в выступлениях говорилось, что продолжают иметь место сборы денежных средств с заработной платы и премий на оказание помощи оказавшимся в сложной ситуации сослуживцам, в том числе для лечения их детей. Несмотря на добровольный характер и благие намерения, такие факты являются недопустимыми, и преследуются как противозаконные деяния. В связи с этим необходимо проработать законный механизм осуществления подобных мероприятий.

Командованием поручено продолжать работу по искоренению коррупционных рисков. Ее основные направления – подбор и изучение кадров, обеспечение прозрачности всех сфер жизнедеятельности, цифровизация оказания услуг, то есть минимизация человеческого фактора, а также ответственность руководителей за соблюдение законодательства подчиненными.

Большое значение уделено социальному обеспечению. По инициативе оборонного ведомства с 2021 года в среднем на 40% повышена стоимость продовольственного пайка военнослужащих. Повышены должностные оклады.

Планомерно решается вопрос обеспечения жильем, в том числе бывших военнослужащих, проживающих в закрытых военных городках. Упорядочена очередность на получение жилья, которая ведется за каждый гарнизон в электронном формате. В планах – продолжать работу по улучшению социального самочувствия личного состава.

Как и в 2020 году, Вооруженные Силы вносят вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Столичный и Алматинский военные госпитали перепрофилированы в COVID-стационары. В готовности помочь гражданскому здравоохранению находятся другие военные лечебные учреждения и врачебно-сестринские бригады. В ряде гарнизонов по запросам акиматов подразделения привлекались для дезинфекции социально значимых объектов.

В рамках формирования коллективного иммунитета личный состав Вооруженных Сил принял активное участие в вакцинации. Прививки получили более 94% военнослужащих и гражданского персонала. Вакциной пока не привиты лишь имеющие медицинские противопоказания.

В заключение заседания Коллегии было отмечено, что предстоящий летний период обучения будет интенсивным и насыщенным. Предстоит выполнить много важных мероприятий во всех сферах, итоги которых будут подведены в конце года.

Важным событием должно стать утверждение Главой государства разработанной Министерством обороны совместно с другими госорганами Концепции развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, которая определит основные направления совершенствования армии до 2030 года.