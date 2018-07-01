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Коллегия ЕЭК утвердила перечень стандартов безопасности нефти

31 Июля 2018 09:06 123
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Коллегия ЕЭК утвердила перечень стандартов безопасности нефти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, необходимых для применения требований техрегламента о безопасности нефти, сообщается на сайте adilet.zan.kz.  МИА "Казинформ" распространяет текст документа.

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О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 045/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 июля 2018 года № 118

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 045/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

      Председатель Коллегии 
Евразийской экономической комиссии		 Т. Саркисян

 

  УТВЕРЖДЕН 
Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 
от 24 июля 2018 г. № 118

 

Перечень 
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 045/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

 

№ п/п

Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза

Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений

Примечание

1

2

3

4

раздел VI приложение, показатель "Массовая доля сероводорода"

ГОСТ 2517-2012 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб"

ГОСТ 31873-2012 "Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб"

СТБ ИСО 3170-2004 "Нефтепродукты жидкие. Ручные методы отбора проб"

применяется до 01.01.2025

СТ РК ИСО 3170-2006 "Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб"

применяется до 01.01.2025

СТ РК ИСО 3171-2007 "Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. Автоматический отбор проб из трубопроводов"

применяется до 01.01.2025

ГОСТ 32918-2014 "Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов"

ГОСТ 33690-2015 "Нефть и нефтепродукты. Определение сероводорода, метил- и этилмеркаптанов методом газовой хроматографии"

СТ РК 1473-2005 "Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов"

применяется до 01.01.2025

ГОСТ Р 50802-95 "Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов"

применяется до 01.01.2025

приложение, показатель "Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме"

ГОСТ 32918-2014 "Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов"

ГОСТ 33690-2015 "Нефть и нефтепродукты. Определение сероводорода, метил- и этилмеркаптанов методом газовой хроматографии"

СТ РК 1473-2005 "Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов"

применяется до 01.01.2025

ГОСТ Р 50802-95 "Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов"

применяется до 01.01.2025

приложение, показатель "Массовая доля воды"

ГОСТ 2477-2014 "Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды"

ГОСТ 33700-2015 "Нефть. Определение содержания воды методом дистилляции"

ГОСТ 33733-2016 "Нефть сырая. Определение содержания воды методом кулонометрического титрования по Карлу Фишеру"

СТ РК ИСО 10336-2004 "Нефть сырая. Определение содержания воды. Метод потенциометрического титрования Карла Фишера"

применяется до 01.01.2025

СТ РК ИСО 10337-2004 "Нефть сырая. Определение содержания воды. Кулонометрическое титрование по методу Карла Фишера"

применяется до 01.01.2025

СТ РК 1314-2004 "Нефть сырая. Определение содержания воды. Метод дистилляции"

применяется до 01.01.2025

приложение, показатель "Массовая концентрация хлористых солей"

ГОСТ 21534-76 "Нефть. Методы определения содержания хлористых солей"

ГОСТ 33703-2015 "Нефть. Определение солей электрометрическим методом"

СТ РК 1693-2007 "Нефть. Электрометрический метод определения хлористых солей"

применяется до 01.01.2025

приложение, показатель "Давление насыщенных паров"

ГОСТ 8.601-2010 "Государственная система обеспечения единства измерений. Давление насыщенных паров нефти и нефтепродуктов. Методика измерений"

ГОСТ 1756-2000 "Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров"

ГОСТ 28781-90 "Нефть и нефтепродукты. Метод определения давления насыщенных паров на аппарате с механическим диспергированием"

ГОСТ 31874-2012 "Нефть сырая и нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров методом Рейда"

ГОСТ 33361-2015 "Нефть. Определение давления паров методом расширения"

СТ РК 1692-2007 "Нефть Метод определения упругости паров VPCRХ Метод расширения"

применяется до 01.01.2025

приложение, показатель "Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С"

ГОСТ 33342-2015 "Нефть. Методы определения органического хлора"

ГОСТ Р 52247-2004 "Нефть. Методы определения хлорорганических соединений"

применяется до 01.01.2025

СТБ 1558-2005 "Нефть сырая. Методы определения содержания органических хлоридов"

применяется до 01.01.2025

СТ РК АСТМ Д 4929-2011 "Стандартный метод испытаний для определения содержания органических хлоридов в сырой нефти"

применяется до 01.01.2025

СТ РК 1529-2006 "Нефть. Метод определения хлорорганических соединений"

применяется до 01.01.2025

 

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Ключевые слова: Энергетика, ЕАЭС,
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