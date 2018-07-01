Коллегия ЕЭК утвердила перечень стандартов безопасности нефти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, необходимых для применения требований техрегламента о безопасности нефти, сообщается на сайте adilet.zan.kz. МИА "Казинформ" распространяет текст документа.

О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 045/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 июля 2018 года № 118

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 045/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.