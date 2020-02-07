Коллегия АДГС: созданы дополнительные условия для повышения качественного состава госслужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось заседание коллегии Агентства по делам государственной службы по итогам работы за 2019 год, определению приоритетов и задач на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

В нем приняли участие представители Администрации Президента, сотрудники Агентства, Академии государственного управления при Президенте РК, Национального центра по управлению персоналом государственной службы, а также территориальные департаменты Агенства посредством видеоконференцсвязи.

«Агентством на системной основе проводится работа по реализации стратегических документов и положений ежегодных посланий Главы государства. Приоритетом в работе Агентства остается работа по дальнейшей профессионализации государственного аппарата», - сказала председатель АДГС РК Анар Жаилганова в ходе коллегии.





По информации Агенства, в целях создания дополнительных условий для повышения качественного состава госслужащих проведена работа по совершенствованию законодательства в сфере государственной службы.





Во-первых, государственные служащие центральных госорганов получили возможность участвовать во внутренних конкурсах, проводимых их ведомствами и территориальными подразделениями при наличии в госоргане единой службы управления персоналом.



Во-вторых, лицам, уволенным с государственной службы не по отрицательным мотивам, предоставлена возможность в течение месяца участвовать в конкурсах без прохождения тестирования.

В-третьих, для оперативного заполнения вакантных руководящих должностей, срок временного возложения их обязанностей ограничен до 3 месяцев. При этом установлен запрет на временное возложение на помощников и советников обязанностей руководителей.

В-четвертых, отменен испытательный срок для лиц, повторно поступающих на госслужбу. Исключение составляют лица, ранее уволенные по результатам оценки деятельности, испытательного срока, итогов аттестации либо по отрицательным мотивам.



Усилена ответственность государственных служащих. Введена ответственность руководителей за совершение подчиненными коррупционных правонарушений и установлено ограничение на повышение в должности госслужащих, имеющих неснятые взыскания за нарушение служебной этики.



Созданы дополнительные условия для привлечения компетентных специалистов. Расширяется круг лиц, имеющих право внеконкурсного назначения на административные должности, с включением в него докторов PhD ведущих зарубежных вузов и специалистов, имеющих стаж работы не менее пяти последних лет в международных, зарубежных и транснациональных организациях, а также прошедших отбор в Президентский кадровый резерв.