Колледжи и предприятия начали налаживать связи в Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Предприятия и колледжи Мангистауской области объединяются для более успешной деятельности. Благодаря сотрудничеству студенты могут пройти практику на предприятии, являющемся партнером, и в дальнейшем получить там работу. Об этом сообщила руководитель отдела технического и профессионального образования областного управления образования Жания Сармурзина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Для снижения безработицы с этого года в пилотном режиме предусматривается размещение госзаказа в колледжах, имеющих предприятия-партнеров. Для этого компания должна запросить конкретных специалистов и заключить предварительный договор с колледжем. «Благодаря такому тандему между колледжем и предприятием образовательные программы обновляются в соответствии с требованиями работодателя, часть госзаказа оплачивается предприятию для студенческих наставников и для дуального обучения. Преподаватели проходят стажировку на предприятии - партнере, оцениваются им, участвуя в выпускном экзамене. А самое главное, студенты могут пройти практику на предприятии в течение всего процесса обучения и трудоустроиться по его окончании. Это повысит солидарную ответственность как заказчика (предприятия), так и исполнителя (колледжа)», - пояснила Жания Сармурзина.
Она напомнила, что в соответствии с недавним поручением Президента крупные предприятия подписали меморандум о шефстве над всеми государственными колледжами области.
В целях содействия занятости выпускников колледжей учебными заведениями совместно с работодателями проводится и утверждается работа по разработке содержания учебных программ, сроков обучения, адаптированных к потребностям рынка труда. Привлекаются специалисты с производственных предприятий. Внедрена также дуальная система обучения на основе трехсторонних договоров между колледжами, студентами, предприятиями.
При этом в колледжах созданы центры трудоустройства выпускников, которые определяют вакансии по изучаемым специальностям и помогают составить резюме.
- Вопрос трехсменных школ решат в Бейнеуском районе Мангистауской области
- Асхат Аймагамбетов посетил объекты образования и встретился с учителями-историками в СКО
- Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана
- Молодежный чемпионат Казахстана по дзюдо проходит в Актау
- Кабинет для поддержки детей с особенностями в развитии открыли в Сатпаеве
- Количество больных в стационарах Мангистау снизилось в 4,8 раза
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана