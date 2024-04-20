Колледжи должны ориентироваться на спрос регионального рынка труда – Тамара Дуйсенова

Под председательством заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой проходят совещания по профилизации объектов технического и профессионального образования в регионах. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

В каждой области РК реализуются программы развития, а также различные инфраструктурные и инвестиционные проекты. В результате увеличивается спрос на подготовку кадров среднего звена и специалистов рабочих направлений. Как следствие — все больше возрастает роль колледжей.

— Организации технического и профессионального образования в первую очередь должны ориентироваться на спрос регионального рынка труда. Особое внимание должно уделяться преподавательскому составу, материально-технической базе и качеству программы образования. В рамках проекта «Жас маман» была усилена база ряда колледжей. В каждом регионе есть передовые объекты образования. Они в качестве опорных колледжей и центров компетенции должны оказывать поддержку другим, — отметила Тамара Дуйсенова.

В рамках совещаний рассматривается положительный опыт каждой области.

К примеру, в Шымкенте на базе двух колледжей в пилотном режиме организованы экспериментальные группы. Здесь учащиеся старших классов школ в свободное от учебы время осваивают различные специальности. В частности, 30 детей обучаются швейному делу. Таким образом решается вопрос профориентационной работы. Подобный опыт имеется во всех регионах.

Фото: Рrimeminister.kz

Фото: Рrimeminister.kz

Другой пример — на базе колледжа в Кордайском районе Жамбылской области при поддержке зарубежных специалистов открыт швейный цех. Уже сейчас он работает над крупными заказами региона. Здесь студенты колледжа имеют возможность пройти производственную практику, набраться опыта и в дальнейшем устроиться на работу.

Фото: Рrimeminister.kz

С точки зрения международного сотрудничества есть положительный опыт и у города Алматы. В этом году 200 преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения из 20 колледжей прошли стажировку за рубежом. Эта работа будет продолжаться и далее. Также в алматинских колледжах налажена работа по привлечению наставников из числа опытных сотрудников предприятий.

— Лучший опыт в организациях технического и профессионального образования должен широко распространяться. Министерству просвещения необходимо держать эту работу под постоянным контролем. Наша основная задача — не просто подготовить выпускника колледжа, а создать условия для трудоустройства молодых ребят на постоянные рабочие места. Колледжи не должны надеяться только на государственный заказ. Необходимо привлекать работодателей для подготовки нужных кадров. Сейчас колледжам дана возможность зарабатывать на собственном производстве. Это можно рассматривать как дополнительный источник дохода для улучшения материально-технической базы и повышения квалификации педагогов, — подчеркнула Тамара Дуйсенова.