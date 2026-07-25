Коллапс цивилизаций бронзового века связали с переменами в орбите Земли

Климатологи из Швеции пришли к выводу, что так называемая катастрофа бронзового века, период массового коллапса цивилизаций античности в XII веке до нашей эры, была спровоцирована постепенными переменами в параметрах орбиты Земли, которые сделали климат Леванта и Балканского полуострова более засушливым, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

— Результаты нашего анализа показывают, что ближневосточный регион становился все более засушливым на протяжении многих тысяч лет в результате небольших, но постоянных сдвигов в орбите Земли. Эти перемены наложились на краткосрочные флуктуации в поведении Атлантики и атмосферы Земли, что и спровоцировало экстремальные засухи во время катастрофы бронзового века, — пояснила климатолог из Стокгольмского университета (Швеция) Кэтрин Пауэр.

Ученые давно пытаются понять, с чем был связан внезапный коллапс большого числа цивилизаций на Ближнем Востоке и в других регионах Средиземноморья в конце бронзового века. Предыдущие раскопки и исторические данные указывают на то, что этот коллапс связан с переменами климата и наступлением серии засух, погубивших крито-микенскую цивилизацию и хеттское царство, и резко ослабивших Египет, Ассирию, Вавилон и Финикию.

Что именно спровоцировало эти засухи и другие климатические аномалии, ученые не могли сказать, что побудило шведских исследователей всесторонне изучить то, как менялся климат Восточного Средиземноморья в промежутке между VI тысячелетием до нашей эры и современной исторической эпохой. Для этого исследователи подготовили компьютерную модель Земли с учетом известных сведений о том, какой климат господствовал в Европе 8 тыс. лет назад.

Проведенные учеными расчеты показали, что катастрофа бронзового века была спровоцирована не одним, а сразу несколькими климатическими трендами, которые были связаны с постепенными переменами в параметрах орбиты Земли. Данные сдвиги уменьшали количество тепла, которое получает северное полушарие планеты во время лета, что снижало прогрев моря и ослабляло муссоны, несущие влагу в тропиках. Эти перемены также сопровождались смещением ветров в сторону севера, что дополнительно снижало уровень осадков на Ближнем Востоке.

Все это, в свою очередь, повлияло на долгосрочные климатические колебания в Атлантике и атмосфере и поменяло их таким образом, что они начали усиливать засухи при неблагоприятном стечении обстоятельств. В результате этого возникли условия для формирования очень длительных и сильных засух на всем протяжении XII века до нашей эры, которые погубили цивилизации бронзового века и спровоцировали нашествие «народов моря» на территорию античных держав.