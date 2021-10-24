Колл-центр открыли в департаменте полиции Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Колл-центр для реализации программы сервисной модели полиции и укрепления доверия населения открылся в ДП Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В управлении административной полиции до 31 октября открыт Колл-центр. Далее, по мере актуальности и необходимости, работа Колл-центра продолжится на постоянной основе. Колл-центр открыт в целях реализации программы сервисной модели полиции, укрепления доверия населения и повышения статуса полиции. По всем интересующим вопросам, можно звонить на телефон горячей линии 8 (71-32) 936-132», - прокомментировал пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

В колл-центр необходимо звонить в рабочие дни с 10:00-17:00 часов. Здесь актюбинцам будет предоставлена разъяснительная и профилактическая работа, оказана вся необходимая правовая и консультативная помощь.

Сервисная модель – это совместная деятельность полиции, субъектов профилактики и общественности по решению проблем обеспечения общественной безопасности. В первую очередь, она нацелена на максимальное облегчение гражданам доступа к полиции и оперативность реагирования на их сообщения, а также тесное партнерство с населением, поскольку проблемы обеспечения безопасности в большей степени имеют местное значение.

В этих целях, при содействии местных исполнительных органов, только в текущем году в наиболее многолюдных местах Актобе были открыты 5 стационарных постов полиции, куда население имеет возможность обращаться круглосуточно по тем или иным вопросам.

Все участковые инспектора полиции и их помощники обеспечены служебным автотранспортом, компьютерной техникой, электронными планшетами, работают в тесном контакте с населением. При поддержке акимов, в текущем году дополнительно построены и введены в эксплуатацию 4 участковых пункта полиции в селе Алимбет Каргалинского района, селах Мартук и Вознесеновка Мартукского района и в селе Коктау Хромтауского района.



