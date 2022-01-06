НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Колл-центр НПП «Атамекен» на период ЧП переходит на новые номера телефонов для установления обратной связи с предпринимателями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальная палата предпринимателей «Атамекен» официально сообщает, что во время действия в Казахстане чрезвычайного положения, при отсутствии интернета и перебоев со связью, колл-центр палаты меняет номера телефонов и вводит новые 13 номеров. Обратная связь с палатой перешла на ручной режим работы. Мы начали формирование реестров пострадавших субъектов предпринимательства. Ведется сбор и обработка данных», - прокомментировали в пресс-службе НПП.

В ночь с 5 на 6 января в колл-центр палаты поступило 200 звонков о случаях мародерства. Все звонки из Алматы. Бизнесмены сообщили, что ограблены и разгромлены бизнес-центры, магазины одежды, бытовой техники, сотовых аксессуаров, ломбарды и объекты общественного питания.

НПП «Атамекен» призывает всех казахстанских предпринимателей, чей бизнес пострадал во время беспорядков, сделать фото- и видеофиксацию погромов и сообщать фактические данные, информацию о своих компании или предприятиях, характере убытков по следующим номерам телефонов:

+7 778 410 17 84;

+7 778 410 17 36;

+7 778 410 17 68;

+7 778 189 71 34;

+7 778 108 75 89;

+7 775 126 18 39;

+7 778 124 38 03;

+7 775 860 58 79;

+7 778 193 34 78;

+7 778 410 19 73;

+7 778 410 18 44;

+7 778 410 17 62;

+7 778 193 34 87.