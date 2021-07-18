«Колизей уличного спорта» построили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице построили и открыли для жителей первый колизей уличного спорта «NS street life». Об этом сообщил аким города Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

Колизей уличного спорта «NS street life» расположен в районе Алматы на пересечении улиц Мунайтпасова и проспекта Тауелсиздик (в районе площади защитников Отечества).

«Это двухуровневая мультифункциональная арена. Здесь наши горожане и гости столицы смогут играть в баскетбол, футбол, также проводить соревнования по данным видам спорта, в том числе турниры по боксу и танцам. На втором этаже расположили теневые навесы», - написал аким.

По его словам, рядом с колизеем планируется открыть скейт-площадку.Алтай Кульгинов добавил, что очень важно как создавать в городе новые места, так и поддерживать состояние ранее созданных, дополнять и преображать их.«Так, в парке вдоль набережной реки Есиль (со стороны ЖК «Городской романс») благоустроили еще несколько зон для детей и взрослых: там появились холмы с горками, игровая зона «питон» (веревочная конструкция), большая песочница, различные игровые элементы, тихие зоны для взрослых и т.д. Кроме того, в том районе установили двухэтажную смотровую площадку, откуда открывается вид на реку и район. Недалеко от той территории находится наше подмостовое пространство (по Сарайшык). Где также есть зоны для игр в баскетбол, воркаут-площадки, зоны для йоги, футбольное поле и т.д.», - сообщил аким.Благоустройство - часть мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». В этом году запланировано построить 150 дворов и 40 общественных пространств (парков, скверов, бульваров). Почти половину, по словам Алтая Кульгинова, уже завершили.В прошлом году благоустроили 150 дворов и 60 общественных пространств.